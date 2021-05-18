穆迪和Team8宣佈投資VisibleRisk，並推出網路評等

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--穆迪公司(Moody's Corporation, NYSE:MCO)和跨國創業投資集團 Team8今天宣佈完成對 VisibleRisk 的2,500萬美元投資。VisibleRisk是兩家公司於2019年成立的合資企業，旨在評估企業的網路風險。此外，VisibleRisk今天宣佈推出網路評等(Cyber Rating)產品，以穆迪和Team8的合作為基礎，建立評估企業網路風險的全球標準。

穆迪策略長David Platt表示：「穆迪對 VisibleRisk 的投資符合我們的全球綜合風險評估策略，並將網路安全作為瞭解和管理企業風險的重要元素。我們很高興在VisibleRisk推出其創新的網路評等之際與之加強合作關係，以協助客戶更加瞭解和自信地管理他們的網路風險。」

VisibleRisk的網路評等以網路風險量化為基礎，使企業能夠將其網路風險與同儕進行基準比較，並進一步瞭解和管理網路威脅對其業務的影響。網路評等結合了經濟、網路安全和產業資料，納入影響企業安全態勢的一系列經過驗證的內外部因素，並從經濟角度對這些風險進行量化。

VisibleRisk執行長Derek Vadala表示：「為並非領域專家的企業高階主管闡釋網路風險，對於成功管理風險至關重要。VisibleRisk從經濟角度量化企業的曝險，為決策者提供可操作的即時基準，以便管理網路風險和改善韌性。」

VisibleRisk的網路評等以即時監控、訂製型報告和專家分析加以強化，從而能夠做出明智的決策。VisibleRisk提供全面的透明性以瞭解決定網路評等的因素，包括方法和資料來源。

Team8執行合夥人Nadav Zafrir表示：「在數位轉型動力趨強、超級連結加速和混合工作環境下，對數位基礎設施的信心對於企業領導人至關重要。網路風險和經營風險是密不可分的，企業只有在安全、生產力、隱私和分散式工作之間取得平衡，才能在推動創新的同時克服這些挑戰。VisibleRisk讓高階主管們能夠真正做到這一點，我們對這項業務的龐大潛力感到興奮。」

對於穆迪而言，這筆投資的資金將來自可用現金，預計不會對2021年的財務業績產生重大影響。

關於穆迪公司

穆迪(NYSE:MCO)是全球性的風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。穆迪的資料、分析解決方案和見解能夠幫助決策者發現機會，並管理與其他機構業務往來的風險。我們相信，提高透明度、更知情的決策和公平資訊管道是通往共同進步的途徑。穆迪在40多個國家擁有超過11,500名員工，並結合國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗。更多資訊請瀏覽moodys.com/about。

關於VISIBLERISK

VisibleRisk成立於2019年，是穆迪和Team8共同成立的合資企業。公司利用穆迪在風險評量方面的專長以及Team8在網路安全科技方面的專長，開發用於評估和降低企業網路風險的下一代方法。由Derek Vadala和Yigael Berger共同創建的VisibleRisk網路風險評等和即時監控平臺為業界首創，它使全球組織能夠像監控金融風險一樣持續監控和管理網路風險。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.visiblerisk.com。

關於TEAM8

Team8是創業投資集團，在人工智慧、網路安全、資料、金融科技、企業軟體和基礎設施的交叉領域建立科技公司並為他們提供支援。我們重新思考創業投資，為創業者提供特殊的優勢，助其在競爭日益激烈的環境中加速取得成功。我們對業界所面臨挑戰的深刻瞭解以及廣泛的全球領導人網路，使我們成為首選的創業投資夥伴。Team8的領導團隊包括獨角獸創辦人、銀行和金融科技執行長，以及以色列精英軍事科技和情報機構8200部隊(Unit 8200)的前領導人。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.team8.vc。

《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」聲明

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，係根據對穆迪公司（「公司」）業務與營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。該等陳述可能包括「相信 」、「期望 」、「預期 」、「打算 」、「計畫 」、「將要 」、「預測 」、「潛在 」、「繼續 」、「策略 」、「希望 」、「目標 」、「預估 」、「專案 」、「估計 」、「應該 」、「可能 」等詞語，以及類似的表達或詞語及其變化形式，其傳達事件或結果的預期性質，通常代表前瞻性陳述。在此提醒股東和投資人，請勿過分依賴這些前瞻性陳述。除非適用法律和法規另有要求，本新聞稿中的前瞻性陳述和其他資訊皆於發稿之日做出，且公司今後無義務（亦不打算）對相關陳述進行公開補充、更新或修改，無論是由於後續發展、預期變更或其他原因。鑑於《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款，公司將舉例說明某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述產生（可能是大相逕庭的）差異的因素、風險和不確定性。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：新冠疫情對美國和全球金融市場波動性、美國和全球整體經濟狀況和國內生產毛額的影響，以及對公司自身營運和人員的影響。許多其他因素可能導致實際結果與穆迪的展望不同，包括：信貸市場動盪或經濟放緩，這些因素可能會影響國內和/或國際資本市場債務和其他證券的發行數量；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管、信貸品質問題，利率變動以及金融市場的其他波動，如英國脫歐以及企業從倫敦銀行同業拆款利率(LIBOR)過渡所產生的不確定性等；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅和貿易壁壘有關的後果；市場對可能會影響我們的誠信或者會影響市場誠信觀念或獨立信用機構評等效用的擔憂；其他公司競爭性產品或科技的推出；競爭對手或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「國家認可的統計評等機構」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和監管要求提高的可能性；與穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)評等觀點相關的訴訟風險，以及公司可能會不時捲入的其他訴訟、政府及監管程序、調查及問詢；美國立法中對辯護標準進行了修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規章制度；歐盟規章制度中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款，以及將監管範圍擴大至包括用於監管目的的非歐盟評等；關鍵員工流失的可能性；公司營運和基礎設施故障或失靈；任何易遭受網路攻擊或其它網路安全問題的漏洞；稅務當局對公司全球稅務計畫措施的檢查結果；如公司未能遵守適用於公司營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購或其他企業合併的影響，以及公司成功整合該等購併業務的能力；貨幣及匯率波動；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性，以及其他風險和不確定性，可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果大相逕庭，且目前或未來可能會因新冠疫情的爆發而加重。這些內容在截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」、以及公司不時向美國證券交易所遞交的其他文件中，或由此而含有的資料中有更加詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的內容大相逕庭，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，然而，公司無法對其進行預測，亦無法評估任何新因素對公司的潛在影響。

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