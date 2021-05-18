穆迪和Team8宣布投资VisibleRisk，并推出网络评级

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--穆迪公司(Moody's Corporation, NYSE:MCO)和跨国创业投资集团 Team8今天宣布完成对 VisibleRisk 的2,500万美元投资。VisibleRisk是两家公司在2019年成立的一家合资企业，旨在评估企业的网络风险。此外，VisibleRisk今天宣布推出一款网络评级(Cyber Rating)产品，旨在以穆迪和Team8合作为基础，建立评估企业网络风险的全球标准。

穆迪首席战略官David Platt表示：“穆迪对 VisibleRisk 的投资符合我们的全球综合风险评估战略，并将网络安全作为了解和管理企业风险的一个重要因素。我们很高兴在VisibleRisk推出其创新的网络评级之际与之加强合作关系，以帮助客户更好地了解和自信地管理他们的网络风险。”

VisibleRisk的网络评级以网络风险量化为基础，使企业能够将其网络风险与同行进行基准比较，并更好地了解和管理网络威胁对其业务的影响。网络评级结合了经济、网络安全和行业数据，综合了影响企业安全态势的一系列经过验证的内外部因素，并从经济角度对这些风险进行了量化。

VisibleRisk首席执行宫Derek Vadala表示：“为并非领域专家的企业高管阐释网络风险对于成功管理风险至关重要。通过从经济角度量化企业的风险敞口，VisibleRisk为决策者提供可操作的实时基准，以便管理网络风险和提高应变能力。”

VisibleRisk的网络评级通过实时监控、定制报告和专家分析得到增强，从而能够做出明智的决策。VisibleRisk有助于全面透彻地了解确定网络评级的因素，包括方法和数据来源。

Team8执行合伙人Nadav Zafrir表示：“在数字化转型动力趋强、超连接加速和混合工作环境下，对数字基础设施抱有信心对企业领导者至关重要。网络风险和经营风险是密不可分的，企业只有在安全、生产力、隐私和分布式工作之间取得平衡，才能在推动创新的同时克服这些挑战。VisibleRisk让高管们能够真正做到这一点，我们对这项业务的巨大潜力感到兴奋。”

对于穆迪而言，这笔投资的资金将来自可用现金，预计不会对2021年的财务业绩产生重大影响。

关于穆迪公司

穆迪(NYSE:MCO)是一家全球性的风险评估公司，可帮助组织做出更好的决策。穆迪的数据、分析解决方案和见解能够帮助决策者发现机会，并管理与其他机构业务往来的风险。我们相信，提高透明度、明达决策和公平信息渠道是通往共同进步的途径。穆迪在40多个国家拥有超过11,500名员工，并将国际业务与地方专长以及超过一个世纪的金融市场经验结合在一起。更多信息请浏览moodys.com/about。

关于VISIBLERISK

VisibleRisk成立于2019年，是穆迪和Team8共同成立的合资企业。公司利用穆迪在风险度量方面的专长以及Team8在网络安全技术方面的专长，开发用于评估和降低企业网络风险的下一代方法。VisibleRisk网络风险评级和实时监控平台由Derek Vadala和Yigael Berger共同创建，是同类平台中的第一个，它使全球组织能够像监控金融风险一样持续监控和管理网络风险。如需了解更多信息，请访问https://www.visiblerisk.com。

关于TEAM8

Team8是一个创业投资集团，在人工智能、网络安全、数据、金融科技、企业软件和基础设施的交叉领域建立科技公司并为他们提供支持。我们重新思考创业投资，为创业者提供特殊的优势，助其在竞争日益激烈的环境中加速取得成功。我们对行业所面临挑战的深刻了解以及广泛的全球领导者网络使我们成为首选的创业投资伙伴。Team8的领导团队包括独角兽创始人、银行和金融科技首席执行官，以及以色列精英军事科技和情报机构8200部队(Unit 8200)的前领导人。如需了解更多信息，请访问www.team8.vc。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对穆迪公司（“公司”）业务与运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。该等陈述可能包括“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“将要”、“预测”、“潜在”、“继续”、“战略”、“希望”、“目标”、“预估”、“项目”、“估计”、“应该”、“可能”等词语以及类似的表达或词语及其变体，其传达事件或结果的预期性质，通常代表前瞻性陈述。在此提醒股东和投资者，请勿过分依赖这些前瞻性陈述。除非适用法律和法规另有要求，本新闻稿中的前瞻性陈述和其他信息皆于发稿之日做出，且公司无义务（亦不打算）对相关陈述后续事态发展进行公开补充、更新或修改，无论这些补充、更新或者修改是由后续发展、预期变更或其他原因导致。鉴于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款，公司将举例说明某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述产生（可能是大相径庭的）差异的因素、风险和不确定性。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：新冠疫情对美国和世界金融市场波动性、美国和全球总体经济状况和国内生产总值以及公司自身运营和人员的影响。许多其他因素可能导致实际结果不同于穆迪的展望，包括：信贷市场动荡或经济放缓，这些因素可能会影响国内和/或国际资本市场债务和其他证券的发行数量；其他可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券发行数量的事项，包括监管、信贷质量问题，利率变动以及金融市场的其他波动，如英国脱欧以及各公司从伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)过渡所产生的不确定性等；美国和海外的并购活动水平；美国和外国政府对于信贷市场、国际贸易及经济政策所采取举措效果的不确定性及其潜在相关后果，包括与关税和贸易壁垒有关的后果；市场对可能会影响我们的诚信或者会影响市场诚信观念或独立信用机构评级效用的担忧；其他公司竞争性产品或技术的引入；竞争对手或客户带来的定价压力；新产品开发及全球扩张的成功程度；“全国认定的评级组织”(NRSRO)规则的影响，美国国家、州和地方的新立法和规章制度的潜在影响；欧盟和其他国外司法管辖区竞争加剧和监管要求提高的可能性；与穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)评级观点相关的诉讼风险，以及公司可能会不时卷入的其他诉讼、政府及监管程序、调查及问询；美国立法中对辩护标准进行了修改的内容，以及欧盟负债标准修改后对信用评级机构不利的规章制度；欧盟规章制度中对服务定价增加程序性和实质性要求的条款以及将监管范围扩大至包括用于监管目的的非欧盟评级；关键员工流失的可能；公司运营和基础设施故障或失灵；任何易遭受网络攻击或其它网络安全问题的漏洞；税务当局对公司全球税务计划措施的检查结果；如公司未能遵守适用于公司运营所在司法管辖区的外国及美国法律法规，包括数据保护及隐私法、制裁法、反腐败法及禁止向政府官员行贿的地方法律，可能面临刑事制裁或民事赔偿；兼并、收购或其他公司合并的影响以及公司成功整合该等并购业务的能力；货币及汇率波动；未来现金流量水平；资本投资水平；以及金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致穆迪的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预期和预计或暗指的结果大相径庭，且目前或未来可能会因新冠疫情的爆发而加重。这些内容在截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”、以及公司不时向美国证券交易所提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更加详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述所估计、表述、预测、预期或暗指的内容大相径庭，继而可能会对公司的业务、运营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会不时出现，然而，公司无法对其进行预测，亦无法评估任何新因素对公司的潜在影响。

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