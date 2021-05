Heise Medien mise sur le système éditorial Xpublisher

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Heise Medien GmbH & Co. KG, l’un des plus importants éditeurs dans le secteur des technologies en Allemagne, est parvenu à mettre en place une gestion transparente et bien organisée des contenus et des actifs médiatiques, conjointement avec un processus de production hautement rationalisé pour ses magazines en mettant en œuvre Xpublisher.

Xpublisher soutient l’utilisation de contenus tout au long de la chaîne de valeur, de la planification à la publication finale en passant par la création éditoriale, la rédaction et la mise en page, sur la base d’une approche "Contenu d’abord". Cela permet à Heise Medien de publier sur de multiples canaux de manière à la fois très efficace, rentable et exempte d'erreur.

« Nous sommes ravis que Heise Medien fasse confiance à notre expertise et ait réussi à automatiser sa production de magazines avec notre système éditorial », a déclaré Matthias Kraus, PDG de Xpublisher.

Les chiffres témoignent du succès du projet : Au lieu de la phase de production habituelle qui dure dix jours, le premier numéro de c't était prêt pour l’impression en seulement neuf jours. En matière de production numérique, l’entreprise a réussi à la fois à améliorer la qualité et à réduire le délai de production. À l'avenir, ce temps sera disponible pour d’autres projets et la poursuite de la croissance. Xpublisher fournit tout l'éventail des capacités, permettant à Heise Medien de recombiner des contenus existants avec très peu d’effort manuel et de lancer ce contenu au moyen de produits innovants.

Pour en savoir plus sur la success story : https://www.xpublisher.com/success-stories/heise-medien-content-first-outshines-print-first

« Grâce à l’excellent support et à la collaboration avec Xpublisher, entièrement orientée vers un objectif, nous avons parfaitement maîtrisé la conversion de nos produits imprimés, conduisant à des délais de production réduits et à une amélioration durable de la qualité de nos produits », a affirmé Christine Kreye, responsable de la production chez Heise Medien.

À propos de Heise Medien

Heise Medien publie des magazines comme c't, iX, Mac & i, le magazine de technologie Technology Review et le magazine en ligne Telepolis récipiendaire de nombreux prix.

À propos de Xpublisher GmbH

Xpublisher est un fournisseur de premier plan dans le domaine de la publication multicanal. Xeditor et Xpublisher offrent des solutions intuitives pour la création, la gestion et l’automatisation de la publication de magazines, de livres et de documents. Fondé en 2009, Xpublisher est basé à Munich, en Allemagne. La société dispose d'une filiale américaine et fait partie du groupe Fabasoft depuis 2019. De nombreuses sociétés et organisations internationales de premier plan des secteurs de l'édition, de l'aérospatiale, de la technologie, de l'enseignement et de l'administration publique, ainsi que de nombreux autres secteurs industriels, font déjà confiance aux produits de Xpublisher.

