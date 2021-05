Alchimie s'associe à Struum, un service de streaming innovant, conçu pour simplifier la découverte et la sélection de contenus à travers l'offre mondiale de streaming, grâce à un système de crédit unique en son genre

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat prometteur avec Struum, le très attendu nouveau service de streaming innovant, soutenu par Michael Eisner et Tornante Company. La plateforme américaine Struum, lance son service aujourd'hui avec treize des chaînes SVOD thématiques d'Alchimie, les introduisant ainsi auprès d’un large public américain. Ce nouveau partenariat est le premier accord de distribution d'Alchimie aux États-Unis depuis le lancement de la Société dans ce pays en février 2021.

Les chaînes thématiques d'Alchimie sont conçues pour attirer des communautés. Chaque chaîne propose un contenu qui plonge au cœur d'un sujet, offrant au public des connaissances approfondies et des perspectives différentes grâce à une playlist de contenus premiums réalisés par des producteurs professionnels. Les treize chaînes Alchimie qui font leurs débuts sur Struum sont les suivantes : Inside Outside, une chaîne consacrée à la maison et au jardin ; Species, un catalogue de contenus exceptionnel sur la vie sauvage ; Krime, des programmes qui examinent tous les aspects des affaires et des comportements criminels ; Humanity.tv, des documentaires qui explorent la géopolitique ; Food Feast, des programmes provenant du monde entier ; Eureca, des contenus qui remettent la science au goût du jour ; et Xtrem et Fighting Force, des chaînes de sports et de sports de combat. D’autres chaînes d’Alchimie telles que Open Season, Motorland, Historic et Doccomotv seront également disponibles.

Le pionnier du streaming, Struum, qui sera présenté en avant-première dans le courant du mois sur l'App Store d'iOS, le web et Chromecast, permet aux abonnés de disposer d'un certain nombre de jetons par mois qu'ils peuvent « dépenser » sur des contenus partenaires disponibles sur la plateforme, y compris des programmes des chaînes Alchimie. L'approche innovante basée sur les crédits offre au public une interface intuitive, qui fonctionne sur un certain nombre de plateformes d'abonnement, facilitant la découverte de contenus et permettant l'accès aux programmes que les téléspectateurs souhaitent vraiment voir.

« Alchimie est ravi de présenter ses chaînes thématiques au public américain via le nouveau service de Struum. Struum est une plateforme remarquable et facile d'utilisation, permettant au public américain de découvrir et d'accéder à des émissions premium de producteurs de renommée internationale sur les chaînes SVOD thématiques d'Alchimie » déclare Anthony Brown, CEO d’Alchimie US.

Struum est le fruit du travail de ses fondateurs Lauren DeVillier, ancienne chef de produit pour Discovery Ventures et responsable du numérique pour Disney Channels, Eugene Liew, ancien Vice-Président des produits et de la technologie chez Disney+, Paul Pastor, ancien Vice-Président exécutif de la stratégie, des ventes et des opérations chez Discovery Networks et Thomas Wadsworth, ancien responsable du développement de produits avancés pour Walt Disney. En plus d'Eisner, la société a recruté une équipe de cadres de haut niveau dans le domaine du divertissement et de la technologie pour son conseil consultatif et son équipe de direction, notamment Nancy Tellem, ancienne Présidente de CBS Entertainment et Xbox Entertainment, Ben Pyne, ancien Président de Disney/ABC Television Distribution, et Donald Hicks, Vice-Président de la politique de confiance et des partenariats chez Airbnb.

À propos d’Alchimie

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 70+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Michael Rowe, Spektrum der Wissenschaft) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française)

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com

À propos de Struum

Struum est une plateforme révolutionnaire qui permet aux téléspectateurs d'accéder à des milliers de programmes et de films provenant de plus de 50 services avec un seul abonnement mensuel. Struum simplifie le streaming en offrant aux téléspectateurs l'accès à un grand nombre de leurs marques préférées où ils peuvent rechercher, découvrir de façon transparente et racheter de nouveaux contenus à travers les services en utilisant des crédits. Struum propose une grande variété de programmes, notamment des documentaires de renom, des films indépendants, des séries lifestyle, des films classiques, des émissions traitant de crimes réels, des programmes LGBTQ+ et multiculturels, ainsi que d'autres émissions de télévision et films appréciés.

Pour plus d’informations, www.struum.com

Twitter: @onstruum - Instagram: @onstruum

Linked In: https://www.linkedin.com/company/onstruum/

Facebook https://www.facebook.com/onstruum