Heise Medien GmbH & Co.KG, een van de toonaangevende uitgevers van de technische sector in Duitsland, is er door de implementatie van Xpublisher in geslaagd transparant en goed georganiseerd beheer van inhoud en media-activa te creëren, samen met een zeer gestroomlijnd productieproces voor zijn tijdschriften.

Xpublisher ondersteunt het gebruik van content in de hele waardeketen, van planning, redactionele creatie, redactie en lay-out tot de uiteindelijke publicatie, op basis van een ‘content first’-benadering. Dit stelt Heise Medien in staat om via meerdere kanalen te publiceren op een manier die zeer efficiënt, kosteneffectief en foutloos is.

