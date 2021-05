Bank of America y NACA amplían el programa de hipotecas a $15,000 millones para ayudar a los compradores de vivienda de ingresos bajos y moderados a comprar casa a precio razonable

CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Bank of America y Neighborhood Assistance Corporation of America (NACA) anunciaron hoy la expansión de su programa nacional de hipotecas para comprar casa a precio razonable, con el objetivo de proveer $15,000 millones en hipotecas a compradores de casa de ingresos bajos y moderados (LMI) hasta mayo de 2027. Esta colaboración sigue siendo fundamental para ayudar a construir un patrimonio para aquellos que históricamente no han tenido acceso a la compra de una casa a precio razonable, y reducir de esta manera la brecha de disparidad racial.

Durante 25 años, el Programa para comprar casa propia de Bank of America y NACA ha proporcionado hipotecas a individuos y familias. Las hipotecas no tienen requisitos de pago inicial ni de costos de cierre (los paga Bank of America), y tienen una tasa fija que está por debajo del mercado. Esta colaboración le ha dado acceso a viviendas a precio razonable a más de 9,100 hogares durante los últimos dos años y más de 42,000 hipotecas a través del programa desde 1996.

“Al ampliar esta relación, Bank of America puede ofrecer más hipotecas a las familias en un momento de gran necesidad y oportunidad en los Estados Unidos”, dijo Andrew Plepler, director global de las áreas de medio ambiente, social y gerencial de Bank of America. “Estamos centrados en ayudar a lograr estabilidad en las comunidades, maximizar las oportunidades de tener casa propia para trabajadores y familias, y construir patrimonio generacional a través de la compra de casa”.

Según Bruce Marks, director ejecutivo de NACA, “Bank of America ha sido el socio más grande e importante de NACA en ofrecer a nivel nacional nuestra hipoteca Best in America Mortgage (solo se ofrece en inglés). Todos los prestatarios de ingresos bajos y moderados y aquellos que compran en un área de ingresos bajos reciben las mismas increíbles condiciones, que no requieren pago inicial, costos de cierre ni seguro hipotecario, con una tasa fija por debajo del mercado. Esta hipoteca está transformando vidas, ya que más del 85% de los propietarios que utilizan el programa son de grupos minoritarios. Esta colaboración con el sector privado es la más grande y sólida del país, con una de las tasas de ejecución hipotecaria más baja, y establece el estándar nacional para la compra de una casa a precio razonable”.

NACA es la agencia de asesoría más grande aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) y proporciona más del 31% de la asesoría de vivienda en el país. Estos servicios incluyen clases de educación para compradores de casa, administración financiera y asesoría integral individual. Este programa de compra ha eliminado las cuatro barreras principales para comprar casa a precio razonable: ahorros significativos, condiciones inaccesibles, restricciones en el proceso de evaluación de crédito, racismo e inequidad.

Fundada en 1988, NACA es la organización sin fines de lucro, de defensa comunitaria y propiedad de vivienda certificada por la HUD más grande de los Estados Unidos, con más de tres millones de miembros. NACA ha encabezado la lucha contra la injusticia en préstamos y ha sido la organización más eficaz en brindar soluciones asequibles a más de 250,000 dueños de casa. NACA ofrece su mejor hipoteca Best in America Mortgage en todo el país a través de sus 48 oficinas y centros de asesoría. El fundador y director ejecutivo de NACA, Bruce Marks, fue nombrado bostoniano del año 2007 por su labor para lograr que los principales prestamistas y administradores modificaran los préstamos hipotecarios desfavorables e inaccesibles. Además, ha testificado ante el Congreso en numerosas ocasiones, incluso el 10 de septiembre de 2000, cuando fue uno de las pocas personas en alarmar sobre la crisis hipotecaria inminente. Para obtener más información, visite www.naca.com (solo se ofrece en inglés).

Bank of America es una de las instituciones financieras líderes del mundo que ofrece a personas, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones una amplia variedad de servicios bancarios, de inversión, de administración de activos y otros productos y servicios de administración financiera y de riesgos. La compañía brinda un servicio incomparable en los Estados Unidos, atendiendo aproximadamente a 66 millones de clientes y pequeñas empresas, cerca de 4,300 centros financieros minoristas, incluyendo aproximadamente 2,700 centros de préstamos, 2,600 centros financieros con un asesor financiero de soluciones de inversión para el consumidor y aproximadamente 2,400 centros de negocios; aproximadamente unos 17,000 cajeros automáticos (ATM), y una banca digital galardonada con un estimado de 39 millones de usuarios activos, incluyendo aproximadamente unos 31 millones de usuarios móviles. Bank of America es líder mundial en gestión de patrimonio, servicios bancarios corporativos y de inversión, y negocia una amplia variedad de clases de activos, sirviendo a corporaciones, gobiernos, instituciones y personas en todo el mundo. Bank of America ofrece una asistencia líder en la industria a aproximadamente 3 millones de propietarios de pequeñas empresas, a través de una serie de productos y servicios en línea innovadores y fáciles de usar. La compañía presta servicios a clientes a través de operaciones en los Estados Unidos, sus territorios y en cerca de 35 países. Las acciones de Bank of America Corporation (NYSE: BAC) cotizan en la bolsa de valores del New York Stock Exchange.

Para obtener más noticias acerca de Bank of America, incluyendo anuncios de dividendos y otra información importante, visite el centro de noticias de Bank of America e inscríbase para recibir alertas de noticias por correo electrónico (solo se ofrece en inglés).

