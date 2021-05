PARIJS--(BUSINESS WIRE)--ESI Group (Paris:ESI), een wereldspeler op het gebied van virtuele prototyping voor de sector, heeft hand in hand met Bentley gewerkt aan de optimalisering van een van ‘s werelds beste vierdeurs sedan, de Flying Spur. Dankzij virtuele prototyping hebben de teams noise, vibration and harshness (NVH) kunnen elimineren en fysieke onderdelen in de testfase kunnen beperken.

Geavanceerde virtuele ontwerpprocessen zijn gebruikt in de test- en productiecycli van de derde generatie Flying Spur. Dankzij de virtuele prototyping van ESI kon een gewichtsoptimalisatieprogramma voor de Flying Spur worden uitgevoerd op 40 verschillende componenten. Dankzij het nauwkeurig afgestelde proces konden akoestische tests worden voltooid voor alle luchtgeluiden die in de cabine filteren, evenals eventuele impact van de structuur zelf, zoals bandengeluid. Dit zorgde ervoor dat de juiste geluidsisolerende materialen op de juiste locaties rond het voertuig werden ingezet, zodat passagiers kunnen genieten van de stilst mogelijke cabine-ervaring. Deze geavanceerde technieken zijn uiteindelijk duurzamer, waardoor de noodzaak om fysieke onderdelen te vervaardigen drastisch wordt verminderd.

