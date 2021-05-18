宾利携手ESI集团，通过可持续设计流程完善飞驰汽车

巴黎--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--全球领先的工业虚拟样机制造商ESI 集团(ESI Group, Paris:ESI)与宾利(Bentley)携手合作，对世界顶级的四门轿车之一飞驰(Flying Spur)进行优化。由于采用了虚拟样机技术，团队能够在测试阶段消除噪音、振动和声振粗糙度(NVH)，并减少物理零部件。

先进的虚拟设计流程已被用于第三代飞驰的测试和生产周期。借助ESI的虚拟样机，飞驰的重量优化计划可以涵盖40个不同的组件。通过精细调整工艺，技术人员可以对流入车厢的任何空气传播声音，以及车体结构本身产生任何影响（如轮胎噪音）进行声学测试。这样能够确保在车身周围的适当位置安装适用的隔音材料，从而为乘客带来尽可能安静的车厢体验。这些尖端技术最终将更具可持续性，可显著减少制造物理零部件的需求。

宾利汽车声学工程师Simon Noble解释道：“通过使用虚拟样机技术，宾利成功实现了我们的目标——在制造物理零部件之前，首先在虚拟空间优化飞驰的每个组件。另外，我们还减少了物理样机，为客户创造安静的车厢体验。虚拟样机意味着需要构建的原型更少，并且我们可以减少测试里程。它还有助于在早期阶段影响汽车的设计和工程设计，并在大规模测试阶段提供显著优势。”

ESI北欧董事总经理Jonas Fredriksson表示：“ESI集团在识别车厢不必要噪音的挑战性工作中利用了自身专长，依靠虚拟样机，让飞驰的设计师在建造实体汽车之前可以使用有助于识别NVH的数字模型。虚拟样机有助于减少测试阶段的物理零部件，并在测试过程中节省时间。ESI集团的宗旨是提升人类的创造力，将工业绩效推向更高水平。我们很荣幸能与宾利合作生产全球顶级的豪华轿车！”

关于ESI集团

ESI集团(ESI Group)创立于1973年，其愿景是建立行业致力于获得丰硕成果的世界，从而解决人们高度关注的问题——环境影响、消费者和员工的安全与舒适、适应性强且可持续的商业模式等。ESI利用可预测的物理建模和虚拟样机设计专长来提供可靠的定制解决方案，使各个行业能够适时做出正确决策，同时管理复杂性问题。ESI业务主要布局在汽车与陆地运输、航天、国防与海军，以及能源与重工业领域。公司在20多个国家开展业务，全球员工总数为1200名，2020年销售额为1.326亿欧元。ESI总部位于法国，并在巴黎泛欧交易所B板块上市。 如需了解更多信息，请访问www.esi-group.com。

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