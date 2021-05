Incógnito Dá Suporte a Aperfeiçoamentos da Experiência de Clientes da Atlantic Broadband

VANCOUVER, Columbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--Incognito Software Systems Inc., líder na provisão mundial de soluções de software de orquestração de serviços de banda larga para provedores de serviços digitais, anunciou hoje que a Atlantic Broadband, a oitava maior provedora de cabos nos EUA e uma subsidiária da Cogeco Communications Inc., selecionou a Incognito para automatizar a ativação de serviços de banda larga e provisionamento de dispositivos em suas redes DOCSIS e de fibra ótica.

A Incognito permite que a Atlantic Broadband automatize e acelere as ativações de assinantes para seus serviços de internet, vídeo e telefonia. A capacidade de orquestração avançada da Incognito se integra diretamente com os sistemas BSS 'upstream' e em várias funções de rede de diversos fornecedores para oferecer serviços a assinantes de modo contínuo e escalonado. O conjunto da Incognito também fornece capacidade de gestão de IP centralizada e gestão proativa de dispositivos CPE, independente da tecnologia de acesso à rede.

"A Atlantic Broadband está trabalhando continuamente para oferecer a melhor experiência possível ao cliente", disse Frank van der Post, Presidente da Atlantic Broadband. "A Incognito faz parte de nossa estratégia de transformação digital pioneira, que visa automatizar com perfeição serviços de assinantes e gerenciar de modo proativo os dispositivos CPE, que nos permite reforçar nossa reputação como líder na provisão de serviços de banda larga em nossos mercados."

"Estamos honrados por termos sido selecionados pela Atlantic Broadband para dar suporte a seu foco contínuo em aperfeiçoar e automatizar a experiência do cliente", disse David Sharpley, Diretor Executivo da Incognito. "O conjunto de orquestração de zero contato da Incognito permite que os provedores de serviços progressivos acelerem a inovação de serviços com uma abordagem escalonada e pronta para o futuro."

Sobre a Incognito Software Systems Inc.

Incognito Software Systems Inc. fornece software de orquestração de serviços e serviços que ajudam os provedores de serviços digitais a gerenciar a experiência de banda larga da próxima geração. Mais de 200 clientes em todo o mundo, incluindo Claro, Cox, Digicel, Globe e Orange, aproveitam as soluções da Incognito a fim de acelerar a introdução de serviços inovadores de banda larga por fibra ótica, cabo e tecnologias sem fio fixas, ao mesmo tempo que proporciona uma ótima experiência ao cliente. A empresa é uma divisão do Lumine Group, um portfólio da Constellation Software Inc., a maior empresa independente de software do Canadá. Acesse www.incognito.com ou siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Sobre a Atlantic Broadband

Atlantic Broadband, uma subsidiária da Cogeco Communications Inc. (TSX: CCA), é a oitava maior operadora de cabos nos EUA, com base no número de clientes de serviço de televisão atendidos. A empresa fornece a seus clientes residenciais e comerciais serviços de Internet, TV e telefonia em 11 estados: Connecticut, Delaware, Flórida, Maine, Maryland, New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, Carolina do Sul, Virgínia e Virgínia Ocidental. A Atlantic Broadband tem sede em Quincy, Massachusetts. Para saber mais sobre a Atlantic Broadband, acesse atlanticbb.com.

