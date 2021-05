Finerio e Guiabolso assinam parceria para expandir soluções pioneiras de open banking na América Latina

CIDADE DO MÉXICO e SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--O open banking oferece a possibilidade de inovar e melhorar serviços financeiros em todo o mundo, o que trará grandes mudanças para o setor. Nesse contexto, as fintechs Finerio e Guiabolso criaram uma aliança estratégica para expandir a cobertura em diversos países na América Latina e preparar empresas financeiras na região para a próxima onda de oportunidades baseadas em novas fontes de dados e análises.

As duas empresas foram originalmente criadas com a missão de melhorar o bem-estar financeiro dos seus respectivos mercados, expandindo em seguida seus escopos para incluir produtos de dados B2B transformacionais derivados da consolidação e análise de contas bancárias agregadas dos clientes. A Guiabolso lançou seu aplicativo de gestão financeira para o consumidor em 2014 e hoje possui mais de 6 milhões de usuários no Brasil, enquanto a Finerio adquiriu mais de 350.000 usuários desde o lançamento em 2016 e expandiu substancialmente suas operações para o Chile e Colômbia. Respondendo à evolução dos serviços financeiros, com o aumento da regulamentação de fintechs e open banking, as duas empresas tomaram independentemente a decisão no final de 2019 de abrir suas infraestruturas para bancos, neobancos, credores, plataformas de contabilidade, entre outras instituições, para oferecer APIs de produtos de open banking e gestão de finanças pessoais (personal finance management, PFM).

Agora, trabalhando juntas, a Guiabolso e a Finerio concordaram em colaborar em esforços comerciais e técnicos, combinando suas respectivas soluções locais de mercado em ofertas inovadoras para empresas regionais e internacionais em busca de soluções de open banking e serviços de dados integrados na América Latina. Com isso, os clientes terão acesso a uma ampla gama de produtos voltados a entidades financeiras e baseados em dados bancários agregados, incluindo uma plataforma revolucionária de “open banking como serviço” (Open Banking as a Service, OBaaS®) no Brasil, no momento que outros países na região estão começando a seguir os recentes passos regulatórios do Brasil. As empresas também planejam combinar suas experiências para desenvolver modelos de score de crédito ainda melhores, e recursos aprimorados de gestão financeira B2B2C na região.

“A Finerio é uma aliada natural e há algum tempo viemos discutindo maneiras para formalizar nossa cooperação estratégica. Alguns dos nossos clientes de fintechs B2C já expandiram para novos mercados na América Latina, mas essa aliança internacional de ‘habilitadoras’ de fintechs é algo sem precedentes até agora no mercado, representando a expansão da infraestrutura de dados e serviços de análises subjacentes que permitem que nossos clientes continuem criando produtos inovadores. Em outras palavras, estamos combinando nossa robusta experiência em open banking para oferecer as mais avançadas ferramentas de dados nessa agitada ‘corrida ao ouro’ digital financeira na região”, comenta Benjamin Gleason, fundador da Guiabolso.

Até o final deste ano, a Finerio e a Guiabolso esperam consolidar ainda mais a liderança nesse setor na América Latina, evoluindo da melhor opção em seus respectivos mercados para também ser a principal solução para as multinacionais na região.

“No espaço do open banking B2B, aqueles que possuem experiência operando um aplicativo de gestão financeira B2C acabam tendo uma vantagem única em termos de inteligência de dados e características de valor agregado para clientes, e a Guiabolso e a Finerio possuem esses laboratórios de P&D em seus mercados. Agora ambas possuem a habilidade de expandir essa oferta de produtos para outros bancos e fintechs que desejam gerar uma vantagem competitiva na região através de experiências de open banking e financeiras orientadas por dados, construídas com base em nossa tecnologia e inteligência de dados comprovadas”, afirma Nick Grassi, codiretor executivo e fundador da Finerio.

Sobre a Finerio

A Finerio começou como uma plataforma de gestão de finanças pessoais em 2016, e no início de 2020 lançou a Finerio Connect, sua solução completa Financial API. Graças à sua experiência direta no mercado, ela rapidamente se tornou uma das líderes no ecossistema financeiro latino-americano com produtos focados em open banking, enriquecimento de dados e gestão de finanças pessoais. Sua missão é democratizar as melhores soluções orientadas por dados para qualquer instituição na região.

A Finerio Connect atualmente possui mais de 50 clientes, incluindo alguns dos mais importantes bancos, neobancos e fintechs na região. Sua solução foi validada por mais de 350.000 usuários e é totalmente adaptada às necessidades do mercado latino-americano de idioma espanhol, com uma solução de API pronta para implementação em qualquer tipo de instituição financeira. Obtenha mais informações em www.finerioconnect.com.

Sobre a Guiabolso

A missão da Guiabolso é transformar o sistema financeiro ajudando pessoas a melhorar suas vidas. A empresa levantou mais de US$ 80 milhões de importantes investidores globais em fintechs. Além do aplicativo B2C lançado em 2014 e com mais de 6 milhões de usuários, a Guiabolso desenvolveu inteligência de dados pioneira (por exemplo, “GB Connect”) e serviços de open banking (OBaaS®) para clientes B2C para melhor segmentar e atender seus clientes.

As soluções de dados da Guiabolso permitem que clientes ofereçam a seus clientes serviços inovadores de gestão de finanças pessoais, início de pagamento instantâneo e ofertas de produtos personalizados. A plataforma modular “como serviço” organiza automaticamente dados de transações de diferentes contas bancárias em segundos, sem precisar registrar despesas uma a uma, e pode ajudar a oferecer os melhores produtos financeiros de acordo com o perfil financeiro consolidado do usuário.

Obtenha mais informações em www.guiabolso.com.br e www.guiabolsoconnect.com.br.

