Bentley und ESI Group arbeiten gemeinsam an Weiterentwicklung des Flying Spur mittels nachhaltigen Designprozesses

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatorische Meldungen:

ESI Group (Paris:ESI), ein Global Player im Bereich Virtual Prototyping für die Industrie, arbeitete Hand in Hand mit Bentley an der Optimierung einer der besten viertürigen Limousinen der Welt, dem Flying Spur. Dank Virtual Prototyping konnten die Teams Geräusche, Vibrationen und Härte eliminieren und physische Teile in der Testphase reduzieren.

In den Test- und Produktionszyklen der dritten Generation des Flying Spur kamen modernste virtuelle Designprozesse zum Einsatz. Dank des Virtual Prototyping von ESI konnte ein Gewichtsoptimierungsprogramm für den Flying Spur an 40 verschiedenen Komponenten vorgenommen werden. Der fein abgestimmte Prozess ermöglichte die Durchführung von Akustiktests für alle in die Kabine eindringenden Luftgeräusche und die Auswirkungen der Struktur selbst, wie z. B. Reifengeräusche. Auf diese Weise wurde konnten die passenden schalldämmenden Materialien an den richtigen Stellen im Fahrzeug eingesetzt werden, so dass die Insassen ein äußerst geräuscharmes Fahrerlebnis erleben. Der Einsatz hochmoderner Techniken ist letztlich nachhaltiger, da er zu einer drastischen Verringerung der Herstellung physischer Teile führt.

„Durch den Einsatz von Virtual Prototyping ist Bentley gelungen, was wir uns vorgenommen haben: Jede Komponente des Flying Spur zunächst virtuell zu optimieren und anschließend physische Teile zu erstellen. Gleichzeitig haben wir die Anzahl der physischen Prototypen reduziert und auf diese Weise ein geräuschärmeres Innenraumerlebnis für unsere Kunden geschaffen. Virtual Prototyping bedeutet, dass weniger Prototypen gebaut und weniger Testkilometer absolviert werden müssen. Zudem war es sehr hilfreich, bereits in einem frühen Stadium Einfluss auf das Design und die Konstruktion des Fahrzeugs nehmen zu können. Dies bietet erhebliche Vorteile in der sehr umfangreichen Testphase“, erläuterte Simon Noble, Acoustic Engineer bei Bentley Motors.

„Bei der anspruchsvollen Aufgabe, unerwünschte Kabinengeräusche zu lokalisieren, konnte ESI Group mithilfe ihres Virtual Prototyping all ihr Fachwissen einbringen. So konnten die Designer des Flying Spur digitale Mockups verwenden, dank derer Geräusche, Vibrationen und Härte identifiziert werden konnten, noch bevor eine physische Version des Autos gebaut wurde. Virtual Prototyping half, die Anzahl der physischen Teile in der Testphase zu verringern und Zeit während des Prozesses zu sparen. Ziel der ESI Group ist es, die menschliche Kreativität zu fördern und somit die industrielle Leistung auf ein immer höheres Niveau zu bringen. Wir sind stolz darauf, mit Bentley an einer der besten Luxuslimousinen der Welt zusammenzuarbeiten!“ so Jonas Fredriksson, Managing Director ESI Northern Europe.

Über ESI Group

Die 1973 gegründete ESI Group strebt eine Welt an, in der die Industrie in die Lage ist, kühne Entscheidungen zu treffen und sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen, wie z.B. Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Mitarbeiter sowie anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle. ESI bietet zuverlässige und maßgeschneiderte Lösungen, die auf prognostischer physikalischer Modellierung und Virtual Prototyping basieren, um die Industrie in die Lage zu versetzen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und gleichzeitig die damit verbundene Komplexität zu bewältigen. ESI Group ist vorwiegend in der Automobilindustrie und im Transportwesen, in der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine sowie im Energiesektor und in der Schwerindustrie tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1200 Mitarbeiter und erzielte 2020 einen Umsatz von 132,6 Millionen Euro. ESI hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist in der Kategorie B der Euronext Paris gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.esi-group.com.

Folgen Sie ESI auf Linkedin Facebook Twitter Youtube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.