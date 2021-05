L&T Technology Services développe une solution à intelligence artificielle sur les processeurs évolutifs Intel Xeon et Intel Movidius VPUs

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société mondiale de services d’ingénierie, a annoncé aujourd’hui avoir collaboré avec Intel Corporation pour développer une solution de stationnement intelligent extérieur. La solution est pilotée par la distribution Intel de la boîte à outils OpenVINO pour exécuter des modèles d’inférence à IA sur les processeurs évolutifs Intel Xeon et Intel Movidius VPUs. Dotée de capacités Edge AI, la solution a pour but de redéfinir l’expérience de stationnement intelligent extérieur dans les zones publiques du monde entier.

Conçue pour un monde infonuagique, la solution comporte quatre composants clés : un portail d’opérateur qui héberge les informations concernant l’utilisateur ; une application mobile pour l’interface utilisateur ; un module de signalisation numérique assurant un accès sûr et sécurisé ; et un appareil photo numérique, le tout connecté par la plateforme cloud AWS. Cette architecture aide l’utilisateur final à localiser facilement les places de stationnement disponibles dans les parcs de stationnement extérieurs.

La solution, qui ne nécessite aucun capteur, peut couvrir des milliers de places de stationnement. Des fonctionnalités parmi les plus essentielles consistent à offrir aux utilisateurs une expérience personnalisée via l’application ; permettre la réservation de places de stationnement et le suivi de l’occupation en temps réel ; et fournir aux opérateurs, des renseignements sur le stationnement, au moyen d’une surveillance à intelligence artificielle, et d’analyses vidéo enrichies.

La solution de stationnement intelligent peut être installée dans les zones de stationnement des aéroports, stades, centres commerciaux ou regroupements de bureaux.

Amit Chadha, PDG et directeur général de L&T Technology Services, a déclaré, « Les services de technologie et d’ingénierie ont le potentiel de réaliser des avantages commerciaux, tout en permettant aux organisations d’optimiser proactivement les activités liées à l’environnement, au social et à la gouvernance. Avec une densité d’environnements urbains occasionnant un gaspillage de carburant de l’ordre de milliers de litres chaque jour, une solution aussi intelligente peut aider à surmonter une foule de problèmes auxquels est confrontée l’industrie. En utilisant les technologies d’un chef de file mondial de la technologie comme Intel, nous anticipons avec intérêt d’autres opportunités d’introduire des innovations qui changeront la donne et dont toute l’humanité bénéficiera. »

Le célèbre cadre de campus intelligent de LTTS, i-BEMS, est une plateforme de gestion de bâtiment ultra-innovante, qui permet de redéfinir le futur du travail en validant des systèmes intelligents continus et interconnectés, basés sur des technologies numériques de pointe, telles que l’IdO, l’apprentissage automatique et la gestion prédictive des actifs.

Jonathan Wood, directeur principal, Nouvelle génération et Normes, chez Intel Corporation a commenté en ces termes, « Cette toute dernière innovation de stationnement basée sur l’Edge AI est une extension naturelle du portefeuille de produits de LTTS exploitant les technologies Intel. Leur exploitation des solutions Intel dans le domaine des lieux de réunion et des bâtiments intelligents s’inscrit dans un même engagement en faveur de l’introduction systématique de technologies révolutionnaires pour aider l’Entreprise à bénéficier d’efficiences renforcées grâce à la transformation numérique. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, ainsi que des processus. Avec notre le siège social en Inde, nous comptons plus de 16 400 employés répartis dans 17 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux, et 69 laboratoires d’innovation, au 31 mars 2021.

