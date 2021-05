BALYO adopte le LIDAR digital d'Ouster pour ses robots de manutention

IVRY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME) leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui avoir signé un partenariat stratégique avec Ouster, Inc. (NYSE : OUST), un fournisseur de premier plan de capteurs LIDAR1, digitaux et à haute résolution, pour l'automatisation industrielle, les infrastructures intelligentes, la robotique et l'industrie automobile, afin de déployer le LIDAR digital 3D d'Ouster sur ses robots de manutention.

Dans le cadre de l'accord pluriannuel conclu, Ouster fournira ses capteurs de vision ultra-large OS0. La montée en gamme du traditionnel 2D vers le LIDAR digital 3D d'Ouster devrait améliorer les capacités existantes et ajouter de nouvelles fonctionnalités aux robots, notamment : la localisation 3D en environnement complexe, la sécurité logicielle 3D intelligente – incluant un réarmement autonome - afin de créer une véritable sphère de sécurité autour des robots, l’efficacité énergétique et la surveillance à distance.

« BALYO a choisi de travailler avec Ouster en raison des avantages offerts par le large champ de vision et la haute résolution de son capteur OS0 ainsi que son degré élevé de fiabilité. Ces éléments justifient notre investissement dans des niveaux d'autonomie plus élevés, qui apporteront une valeur ajoutée à nos solutions innovantes et à nos clients », a déclaré Pascal Rialland, Président Directeur Général de BALYO.

Des millions de chariots élévateurs à fourche sont actuellement déployés dans le monde. Pourtant, moins de 1 % des palettes sont aujourd'hui déplacées par des machines intelligentes, ce qui laisse une grande place au marché des chariots élévateurs autonomes pour améliorer la sécurité et l'efficacité des flux logistiques. En adoptant le LIDAR numérique 3D d'Ouster, BALYO prévoit d’améliorer les fonctions de sécurité et l’efficacité de ses robots à tout moment, en tout lieu et avec une surveillance humaine minimale.

« BALYO illustre une tendance que nous observons chez nos clients : une entreprise qui a commencé à utiliser le LIDAR 2D pour une automatisation de base puis adopté le LIDAR numérique 3D afin d’ajouter des fonctions d'automatisation plus sophistiquées, permettant un retour sur investissement élevé », a déclaré Angus Pacala, Directeur Général d'Ouster. « Nous sommes ravis de travailler avec BALYO dont le déploiement croissant des robots permettra d'améliorer l'efficacité et la précision des opérations courantes tout en opérant à proximité des hommes ».

Assemblée Générale : 20 mai 2021.

Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 1er semestre 2021, 22 juillet 2021.

A propos de BALYO

Dans le monde entier, les hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et -VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 21,7 millions d'euros en 2020. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

A propos d’Ouster

Ouster (NYSE : OUST) a inventé son LIDAR numérique en 2015 et est l'un des principaux fabricants de capteurs LIDAR numériques haute résolution utilisés dans l'ensemble des secteurs de l'automatisation industrielle, des infrastructures intelligentes, de la robotique et de l'automobile. Les capteurs d'Ouster sont fiables, compacts, abordables et hautement personnalisables, posant les bases de l'omniprésence du LIDAR numérique dans une infinité d'applications et d'industries. Des centaines de clients ont déjà intégré les capteurs LIDAR d'Ouster dans leurs produits actuels ou dans ceux en cours de développement en vue d'une commercialisation imminente. Pour plus d'informations, visitez le site www.ouster.com, ou connectez-vous avec nous sur Twitter ou LinkedIn.

1 Acronyme de l’expression anglaise “light detection and ranging” désignant une technique de mesure à distance fondée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur