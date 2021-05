PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Notizie normative:

ESI Group (Paris:ESI), un attore globale nella prototipazione virtuale per le industrie, ha lavorato mano nella mano con Bentley sull'ottimizzazione di una delle migliori berline a quattro porte del mondo, la Flying Spur. Grazie alla prototipazione virtuale, i team sono stati in grado di eliminare rumore, vibrazioni e durezza (NVH) e ridurre le parti fisiche in fase di test.

Processi avanzati di progettazione virtuale sono stati utilizzati nei cicli di test e produzione della terza generazione Flying Spur. Grazie alla prototipazione virtuale di ESI, è stato possibile intraprendere un programma di ottimizzazione del peso della Flying Spur su 40 componenti diversi.

