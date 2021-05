VICTORIA, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB e LBTYK), una delle aziende leader nel mondo per la convergenza di video, banda larga e comunicazioni, continua il rollout della tecnologia Remote PHY (R-PHY) in Europa, con il supporto di Vector Technologies e Vecima Networks Inc. (TSX: VCM). La partnership avvierà Liberty Global su un percorso per la fornitura di connettività a 10Gbps in tutta la loro impronta europea.

La soluzione R-PHY di prossima generazione, sviluppata congiuntamente, contiene il modulo Entra ERM112 RPD (Remote PHY Device) di Vecima in ACCERON Compact R-PHY Node di Vector Technologies. La soluzione completamente interoperabile accelera lo spiegamento della Distributed Access Architecture (DAA) nella rete d'accesso di Liberty Global e permette a Liberty Global di realizzare la sua tabella di marcia della rete 10G, offrendo il prossimo grande salto in velocità, capacità e bassa latenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.