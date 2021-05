Temenos MarketPlace accueille Taurus, la plateforme d'actifs numériques de nouvelle génération, pour ouvrir l'accès des banques aux crypto-actifs

GENEVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN), le spécialiste des logiciels bancaires, annonce aujourd'hui l'intégration de Taurus SA ("Taurus"), la fintech suisse d'actifs numériques et d'infrastructure blockchain, à Temenos Transact, le logiciel bancaire central de nouvelle génération. Au terme d'une étude approfondie du contexte et d'un processus d'évaluation, Temenos a sélectionné Taurus comme partenaire pour offrir à ses clients bancaires un accès facilité aux actifs numériques.

Taurus a récemment obtenu une licence de société de valeurs mobilières de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour exploiter le tout premier marché réglementé indépendant d'actifs numériques au monde. La fintech est particulièrement bien placée pour couvrir les crypto-monnaies, y compris le staking et la finance décentralisée (DeFi), tout type d'actifs tokenisés sur n'importe quelle norme, notamment l'émission et la gestion du cycle de vie complet, et les monnaies numériques - au sein d'une seule et même plateforme.

Alexandre Duret, directeur des produits chez Temenos, a déclaré : "Nous pensons que les actifs numériques constituent de nouvelles opportunités pour les banques et les gestionnaires de patrimoine. Les investisseurs prennent de plus en plus conscience de la performance des crypto-monnaies, qui peuvent efficacement contribuer à la diversification d'un portefeuille. Mais d'autres applications de la technologie blockchain, comme les titres tokenisés, sont susceptibles de transformer la chaîne de valeur avec des procédures d'émission plus simples, une plus grande liquidité et un règlement en temps réel. Taurus est en pointe dans le secteur de la cryptographie et de la technologie blockchain. En joignant nos forces, nous aidons les banques à combler le fossé entre les investissements traditionnels et les actifs numériques."

La technologie de Taurus est disponible pour les clients de Temenos par le biais de Temenos MarketPlace, une collectivité sélectionnée des meilleures solutions fintech qui complètent le logiciel Temenos. Taurus permet d'intégrer et de gérer de manière transparente tout actif numérique, qu'il s'agisse de titres traditionnels, de liquidités ou d'actifs numériques, grâce à sa gamme complète de produits : Taurus-CAPITAL (tokenisation et gestion du cycle de vie), Taurus-PROTECT (garde d'actifs numériques "hot, warm, cold") et Taurus-EXPLORER (connectivité blockchain par API à plus de 10 protocoles blockchain).

Cette collaboration permet aux banques non seulement d'assurer la gouvernance d'une large gamme d'actifs numériques, mais aussi d'innover plus avant en créant les produits tokenisés de leur choix. En fonction de leur modèle économique et de leur cadre réglementaire, les banques pourront également créer, gérer et servir une large gamme d'actifs tokenisés en exploitant les fonctionnalités de Taurus-CAPITAL et Taurus-PROTECT.

Sébastien Dessimoz, Managing Partner chez Taurus, a ajouté : "Les actifs numériques marquent un tournant majeur dans le secteur et nous constatons une accélération de la demande à partir de 2020. Nous nous réjouissons de collaborer avec Temenos, le chef de file mondial des logiciels bancaires, et de mettre notre technologie à la disposition de la clientèle de Temenos, qui compte plus de 3 000 banques et institutions financières dans le monde. La plateforme de bout en bout de Taurus permettra aux clients de Temenos de gérer tout actif numérique et de concevoir des produits en quelques clics seulement."

Temenos MarketPlace est un écosystème de partenaires regroupant plus de 50 solutions fintech de premier plan, permettant aux clients de Temenos d'innover rapidement, de se différencier et, au final, d'offrir une meilleure expérience bancaire à leurs clients. Les solutions MarketPlace sont pré-intégrées pour une mise en œuvre et un temps de valorisation rapides.

Inscrivez-vous pour TCF Online 2021 pour en savoir plus sur Temenos MarketPlace. TCF Online est un événement virtuel gratuit qui propose les principales nouveautés, des informations sur les clients et les dernières démonstrations de logiciels de Temenos.

– Fin –

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l’IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d’offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d’atteindre l’excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

À propos de Taurus SA

Fondée en avril 2018 à Genève, en Suisse, Taurus SA est spécialisée dans les actifs numériques et la blockchain. Taurus a été créée par des cadres supérieurs issus des secteurs bancaire, réglementaire, informatique et de la cybersécurité. Taurus propose des solutions d'infrastructure de marché de niveau entreprise pour les actifs numériques ainsi que d'autres services financiers à ses clients. La société est un leader du secteur en Europe et en Suisse. Les solutions Taurus sont en production et bénéficient de la confiance de tout le spectre des banques : banques systémiques, banques d'investissement, banques privées, banques de détail/numériques, crypto-banques, places de marché. Au moment de la rédaction de ce communiqué, plus d'une banque sur deux qui s'est lancée dans l'espace suisse fait confiance à Taurus.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.taurushq.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.