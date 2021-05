GINEVRA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), l'azienda di software per il banking, oggi ha annunciato l'integrazione di Taurus SA (“Taurus”), l'azienda fintech svizzera specializzata in beni digitali e infrastruttura blockchain, con Temenos Transact, il software di banking essenziale di prossima generazione. Dopo aver esaminato attentamente lo scenario e a seguito di un attento processo di valutazione, Temenos ha scelto Taurus quale partner per offrire un accesso semplificato ai beni digitali per i suoi clienti di banking.

