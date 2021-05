BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een toonaangevend wereldwijd bedrijf in technische diensten, heeft vandaag aangekondigd dat het samenwerkt met Intel Corporation om een ​​slimme parkeeroplossing voor buiten te ontwikkelen. De oplossing wordt mogelijk gemaakt door de Intel-distributie van de OpenVINO Toolkit om AI-inferentiemodellen uit te voeren op Intel Xeon schaalbare processors en Intel Movidius VPU’s. Met geavanceerde AI-mogelijkheden wil de oplossing de slimme parkeerervaring buitenshuis in openbare ruimtes over de hele wereld opnieuw definiëren.

Ontworpen voor een cloud-enabled wereld, heeft de oplossing vier hoofdcomponenten: een operatorportaal dat gebruikersinformatie host; een mobiele applicatie voor de eindgebruikersinterface; een narrowcasting module om veilige en beveiligde toegang te garanderen; en een digitale camera – allemaal verbonden door het AWS-cloudplatform. Deze architectuur helpt eindgebruikers om gemakkelijk beschikbare parkeerplaatsen op parkeerterreinen buiten te vinden.

