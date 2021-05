BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), fornitore leader di servizi ingegneristici su scala globale, ha annunciato oggi di avere collaborato con Intel Corporation allo sviluppo di una soluzione di parcheggio intelligente all’aperto. La soluzione è basata sulla distribuzione del kit di strumenti OpenVINO di Intel per l’applicazione di modelli di inferenza basati sull’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) sui processori scalabili Xeon e sulle unità di elaborazione visiva (Vision Processing Unit, VPU) Movidius di Intel. Sfruttando le avanzate capacità nel campo dell’intelligenza artificiale, la soluzione mira a ridefinire l’esperienza di parcheggio intelligente all’aperto in spazi pubblici di tutto il mondo.

Progettata per un mondo basato sul cloud, la soluzione è articolata in quattro componenti principali – un portale per gli operatori in cui sono conservate le informazioni degli utenti, un’applicazione mobile per l’interfaccia degli utenti finali, un modulo di segnaletica digitale per garantire un accesso sicuro e protetto, e una videocamera digitale – tutti collegati alla piattaforma cloud AWS.

