Temenos MarketPlace kooperiert mit Taurus, der Plattform der nächsten Generation für digitale Assets, um Banken den Zugang zu Krypto-Assets zu ermöglichen

GENF, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) meldete heute die Einbindung von Taurus SA („Taurus“), einem Schweizer Fintech für digitale Assets und Blockchain-Infrastruktur, in Temenos Transact, die Kernbankensoftware der nächsten Generation. Nach einem gründlichen Prozess zur Prüfung und Evaluierung der Landschaft ist Temenos eine Partnerschaft mit Taurus eingegangen, um seinen Bankkunden einen vereinfachten Zugang zu digitalen Assets zu bieten.

Taurus hat vor kurzem von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine Lizenz als Wertpapierhaus erhalten, um den weltweit ersten unabhängigen regulierten Marktplatz für digitale Assets zu betreiben. Das Fintech ist mit seiner End-to-End-Plattform auf einzigartige Weise in der Lage, Kryptowährungen einschließlich Staking und dezentraler Finanzierung (DeFi), jede Art von tokenisierten Assets auf jedem Standard, darunter Emissionen und die gesamte Abwicklung, sowie digitale Währungen abzudecken.

Alexandre Duret, Product Director von Temenos, sagte: „Unserer Ansicht nach bieten digitale Assets neue Chancen für Banken und Vermögensverwalter. Die Performance von Kryptowährungen gerät immer mehr in das Blickfeld von Anlegern, da sie wirksam zur Diversifizierung eines Portfolios beitragen. Aber auch andere Einsatzbereiche der Blockchain-Technologie wie beispielsweise tokenisierte Wertpapiere könnten die Wertschöpfungskette durch einfachere Ausgabeverfahren, höhere Liquidität und Echtzeitabwicklung potenziell verändern. Taurus ist führend auf dem Gebiet der Kryptographie und Blockchain-Technologie. Mit der Bündelung unserer Kräfte können wir Banken helfen, die Lücke zwischen herkömmlichen Investments und digitalen Assets zu schließen.“

Die Technologie von Taurus steht den Kunden von Temenos über Temenos MarketPlace zur Verfügung. Die dort angebotenen erstklassigen Fintech-Lösungen sind kuratiert und vervollständigen die Software von Temenos. Taurus ergänzt dies um die Möglichkeit, digitale Assets aller Art wie etwa herkömmliche Wertpapiere, Bargeld oder digitale Assets über seine gesamte Produktpalette - Taurus-CAPITAL (Tokenisierung und Lifecycle Management), Taurus-PROTECT („heiße“, „warme“, „kalte“ Verwahrung digitaler Assets) und Taurus-EXPLORER (API-basierte Blockchain-Anbindung an mehr als 10 Blockchain-Protokolle) - zu integrieren und nahtlos zu verwalten.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht Banken nicht nur die Verwahrung einer großen Bandbreite digitaler Assets, sondern auch weitere Innovationen durch die Schaffung tokenisierter Produkte ihrer Wahl. Abhängig von ihrem Geschäftsmodell und den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen können Banken mithilfe der Funktionalitäten von Taurus-CAPITAL und Taurus-PROTECT überdies ein breites Spektrum tokenisierter Assets erstellen, verwalten und betreuen.

Sébastien Dessimoz, Managing Partner von Taurus, ergänzte: „Digitale Assets sorgen für große Veränderungen in der Branche und wir verzeichnen seit 2020 eine beschleunigte Nachfrage. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Temenos, der weltweit führenden Bankensoftware, und werden unsere Technologie dem Kundenstamm von Temenos bestehend aus mehr als 3.000 weltweiten Banken und Finanzinstituten gerne zur Verfügung stellen. Mithilfe der End-to-End-Plattform von Taurus werden die Kunden von Temenos digitale Assets aller Art verwalten und Produkte mit nur wenigen Klicks erstellen können.“

Temenos MarketPlace ist ein Ökosystem mehrerer Partner mit über 50 erstklassigen Fintech-Lösungen, die den Kunden von Temenos Möglichkeiten für schnelle Innovationen sowie zur Differenzierung geben, sodass diese ihren Kunden ein besseres Bankerlebnis bieten können. Die vorintegrierten MarketPlace-Lösungen sorgen für eine schnelle Implementierung und Amortisierung.

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Über Taurus SA

Die Taurus SA wurde im April 2018 in Genf, Schweiz, gegründet und ist auf digitale Assets und Blockchain spezialisiert. Führende Personen aus den Bereichen Banking, Regulierung, IT und Cybersicherheit zählen zu den Gründern. Taurus bietet seinen Kunden Marktinfrastrukturlösungen für digitale Assets sowie andere Finanzdienstleistungen der Enterprise-Klasse. Das Unternehmen ist führend in Europa und der Schweiz. Die Lösungen von Taurus sind im gesamten Bankenspektrum im Einsatz: systemische Banken, Investmentbanken, Privatbanken, Retail-/Digitalbanken, Krypto-Banken, Handelsplätze. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird Taurus von mehr als jeder zweiten Bank in der Schweiz, die inzwischen in diesem Bereich tätig ist, eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.taurushq.com.

