DBRS Morningstar: Assicurazione non vita in Italia — Integrazione del cambiamento climatico nella gestione del rischio

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--DBRS Morningstar ha pubblicato una relazione intitolata "Italian Non-Life Insurance—Incorporating Climate Change into Risk Management" [Assicurazione non vita in Italia — Integrazione del cambiamento climatico nella gestione del rischio] che affronta l'approccio degli assicuratori italiani all'integrazione del cambiamento climatico nella gestione del rischio.

Tra gli elementi salienti della pubblicazione rientrano i seguenti punti:

l'Italia è considerata tra i paesi d'Europa con la maggiore esposizione ai rischi legati al cambiamento climatico;

nella gestione dei rischi fisici del cambiamento climatico, gli assicuratori italiani si concentrano sulla valutazione del possibile impatto degli stessi sul rischio assicurativo;

alcune delle principali società di assicurazioni hanno indicato di aver integrato gli impatti del cambiamento climatico nei propri processi di valutazione di rischi e solvibilità e di averne tenuto conto per le proprie strategie di riassicurazione.

"Grazie all'importante know-how in termini di mitigazione del rischio legato a disastri naturali accumulato nel corso degli anni, gli assicuratori operanti in Italia si trovano in una buona posizione per affrontare i rischi del cambiamento climatico nel lungo periodo", ha commentato Tomasz Walkowicz, vicepresidente presso DBRS Morningstar del team FIG europeo.

Per consultare la versione integrale della relazione fare clic qui: https://www.dbrsmorningstar.com/research/378463/italian-non-life-insuranceincorporating-climate-change-into-risk-management.

Il gruppo di società DBRS Morningstar è costituito da DBRS, Inc. (Delaware, USA)(NRSRO, affiliata DRO); DBRS Limited (Ontario, Canada)(DRO, affiliata NRSRO); DBRS Ratings GmbH (Francoforte, Germania)(CRA UE, affiliata NRSRO, affiliata DRO); e DBRS Ratings Limited (Inghilterra e Galles)(CRA Regno Unito, affiliata NRSRO, affiliata DRO). Per ulteriori informazioni su registrazioni, riconoscimenti e autorizzazioni da parte delle autorità normative per il gruppo di società DBRS Morningstar consultare: https://www.dbrsmorningstar.com/research/highlights.pdf.

Il gruppo DBRS Morningstar è composto da società interamente controllate di Morningstar, Inc. © 2021 DBRS Morningstar. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni su cui si basano i rating e altre opinioni in merito al credito di DBRS Morningstar sono ottenute da DBRS Morningstar da fonti che la medesima ritiene affidabili. DBRS Morningstar non sottopone a revisione le informazioni che riceve nell'ambito del processo analitico e non esegue né è in grado i eseguire la verifica indipendente di tali informazioni in ogni occasione. La portata di eventuali verifiche indipendenti o approfondimenti in merito ai fatti dipende da circostanze e fatti. I rating, altre tipologie di opinioni in merito al credito e relazioni di DBRS Morningstar nonché le informazioni che la medesima mette a disposizione sono forniti senza alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo. Con la presente DBRS Morningstar esclude espressamente qualsiasi garanzia o dichiarazione, implicita o esplicita, in relazione all'esattezza, tempestività, esaustività, commerciabilità, idoneità per qualsiasi finalità specifica o insussistenza di violazione in relazione a tali informazioni. DBRS Morningstar o i suoi amministratori, funzionari, dipendenti, appaltatori indipendenti, rappresentanti e mandatari (congiuntamente i "Rappresentanti di DBRS Morningstar") declinano ogni responsabilità (1) per qualsiasi imprecisione, ritardo, perdita di dati, interruzione di servizio, errore od omissione o per qualsiasi danno che ne derivi, ovvero (2) per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, speciale, risarcitorio o consequenziale derivante dall'utilizzo dei rating e delle relative relazioni o derivante da eventuali errori (per negligenza o altro) o altre circostanze o eventualità, siano esse fuori del controllo di DBRS Morningstar o di qualsiasi Rappresentante di DBRS Morningstar o meno, in relazione o nell'ambito dell'ottenimento, della raccolta, compilazione, analisi, interpretazione, comunicazione, pubblicazione o erogazione di tali informazioni. Nessuna entità DBRS Morningstar è consulente agli investimenti. DBRS Morningstar non fornisce consulenza agli investimenti, finanziaria o di altra natura. I rating, ovvero altre tipologie di opinioni sul credito, altre analisi e ricerche resi disponibili o pubblicati da DBRS Morningstar sono dichiarazioni di opinione e devono essere interpretate unicamente come tali, laddove non costituiscono asserzioni in relazione ad affidabilità creditizia, investimenti, raccomandazioni o altri consigli finanziari o di altra natura per l'acquisto, la vendita o la detenzione di qualsiasi valore mobiliare. Una relazione relativa a un rating o altra opinione sul credito di DBRS Morningstar non costituisce un prospetto né può sostituirsi alle informazioni raccolte, verificate e presentate agli investitori dall'emittente e dai suoi rappresentanti nell'ambito della vendita di titoli. È possibile che DBRS Morningstar riceva un compenso per i rating e le altre opinioni sul credito da parte di, tra gli altri, https://www.dbrsmorningstar.com/disclaimer/ altri, emittenti, assicuratori, garanti e/o sottoscrittori di titoli di debito. DBRS Morningstar non è responsabile del contenuto o del funzionamento di siti web di parti terze cui si accede tramite link informatici ipertestuali o di altro tipo e declina ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi individuo o entità che utilizzi tali siti web di parti terze. Non è consentita in alcuna modalità la riproduzione, ritrasmissione o distribuzione della presente pubblicazione senza il previo consenso scritto di DBRS Morningstar. TUTTI I RATING E ALTRE TIPOLOGIE DI OPINIONI SUL CREDITO DI DBRS MORNINGSTAR SONO SOGGETTI ALL'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E DI TALUNE LIMITAZIONI. LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI TALUNE LIMITAZIONI SONO CONSULTABILI SU https://www.dbrsmorningstar.com/about/disclaimer. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUI RATING E ALTRE TIPOLOGIE DI OPINIONI IN MERITO AL CREDITO DI DBRS MORNINGSTAR, IVI COMPRESE LE DEFINIZIONI, REGOLE E METODOLOGIE, SONO DISPONIBILI SU https://www.dbrsmorningstar.com. È possibile che gli utenti accedano a siti web gestiti da persone diverse da DBRS Morningstar tramite collegamenti informatici ipertestuali o di altra tipologia. Tali hyperlink sono forniti unicamente per praticità e sono esclusiva responsabilità dei titolari dei rispettivi siti web. DBRS Morningstar non avalla il contenuto, l'operatore o le attività dei siti web di parti terze. DBRS Morningstar non è responsabile del contenuto o funzionamento di tali siti web e declina ogni responsabilità nei confronti del lettore o di qualsiasi altra persona o entità in relazione all'uso di siti web di parti terze.

Fa fede la versione in lingua inglese del presente comunicato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.