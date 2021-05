MELBOURNE--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), de wereldleider op het gebied van video voor bedrijven, heeft vandaag aangekondigd dat het Melbourne Symphony Orchestra (MSO) Brightcove gebruikt om zijn nieuwe digitale platform MSO.LIVE aan te drijven om de orkesten te casten. Seizoen 2021 in Australië en de rest van de wereld.

“De technologie van Brightcove levert een gepolijste interface met uitzonderlijke kwaliteit van video en audio op meerdere apparaten, om ervoor te zorgen dat we gemakkelijk toegankelijke digitale ervaringen van wereldklasse kunnen bieden aan alle doelgroepen”, aldus Sophie Galaise, Managing Director van het Melbourne Symphony Orchestra.

De MSO is een orkest van wereldklasse met wereldwijde geloofwaardigheid in het bieden van verrijkende muziekervaringen aan het publiek. MSO.LIVE biedt 24 uur per dag on-demand entertainment, live en vooraf opgenomen, met toegankelijke en premium content als alternatief voor traditionele, persoonlijke orkestervaringen. De MSO.LIVE-ervaring is toegankelijk en biedt MSO-concerten, familieprogramma’s en speciale evenementen en uitvoeringen van over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.