Swimlane和Elastic攜手為資安維運團隊提供可擴充架構

丹佛和加州山景市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界一流的資安自動化平臺供應商Swimlane，與Elasticsearch和Elastic Stack背後的公司Elastic (NYSE: ESTC)今天宣佈建立策略性合作夥伴關係，以幫助全球資安團隊打破他們資安流程中的桎梏，為長期不堪重負的資安維運團隊提升戰力。

此項合作夥伴關係將加強現有產品整合，並共同開發新功能，以幫助資安團隊更有效地保護他們的組織。

結合規模效應和自動化的威力

各項關鍵整合可以幫助高度分散的資安維運團隊顯著減少與情境資訊收集任務以及威脅遏制有關的摩擦——從而節省寶貴的時間，幫助分析人員快速分類各種警示，同時使威脅所造成的損害降至最低。

Swimlane和Elastic計畫透過以下方式進一步提升產品體驗：

可擴充的架構，可以從安全維運中心延伸到資訊科技維運(ITOps)、開發維運(DevOps)、雲端等其他方面

擴大用例支援，幫助改善關鍵指標，如停留時間、平均解決時間(MTTR)和假陽性率

為更廣泛的資安資料帶來自動化的能力，包括來自廣泛的整合式生態系統的即時強化作用

改良的法規遵循和稽核能力，以支援決策制定和記錄留存

在堅實的基礎上更進一步

Swimlane長期以來一直提供與Elastic Stack的強大整合，使資安團隊能夠改進事件回應、威脅情報管理和威脅獵捕等工作。與Elastic Security的新整合將使資安監控中心(SOC)團隊能夠透過Elastic Security內的Cases和Timeline功能，對警示分類、案例管理和事件調查提供更廣泛的支援，並且有能力根據資安事件和遙測，把安全資訊和事件管理(SIEM)分析的管理自動化。

結合Elastic可搜尋任何資料來源（安全資料、可觀測資料、物聯網資料等）的大規模可擴充方法所提供的廣泛能見度，客戶將因對現有資安投資的運用更佳而受益。

透明度的在資安中的重要性

Swimlane和Elastic都強烈認為應對資安採用開放式方法。

Swimlane提供與雲端時代最常見資安工具的廣泛整合，並得到用戶和安全專家界的廣泛支持，他們會公開分享playbook開發和事件回應方面的最佳實務。

Elastic的首要之務是使用Elastic Stack讓整合和開發相關功能變得更容易。Elastic編碼放在公共儲存庫內，該公司繼續保持對開放開發流程的承諾，並繼續與社群進行透明、直接的互動。

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評論引述：

Swimlane共同創辦人兼策略長 Cody Cornell 表示：「Swimlane平臺和Elastics解決方案的結合，可以為資安團隊應付現代威脅和改善整體網路安全態勢提供所需的獨特能見度和可操作性。如今，資安團隊所負責的技術範圍比以往更大，而且未來只會不斷擴大。大規模聚合、搜尋並採用資安遙測技術的能力，將成為當今和未來資安團隊的關鍵成功因素之一。」

表示：「Swimlane平臺和Elastics解決方案的結合，可以為資安團隊應付現代威脅和改善整體網路安全態勢提供所需的獨特能見度和可操作性。如今，資安團隊所負責的技術範圍比以往更大，而且未來只會不斷擴大。大規模聚合、搜尋並採用資安遙測技術的能力，將成為當今和未來資安團隊的關鍵成功因素之一。」 Elastic資安總經理Nate Fick表示：「Swimlane是Elastic生態系統的重要組成部分。我們致力於深化Elastic Security和Swimlane之間的合作夥伴關係，為客戶提供一流的整合式產品體驗。」

關於Swimlane

Swimlane一直居於資安自動化解決方案的最前線，包括資安協調、自動化和回應(SOAR)用例，致力於為飽受警示疲勞、供應商激增和人員長期短缺困擾的企業組織提供可擴充且靈活的資安解決方案。Swimlane的資安自動化平臺可以協助企業組織解決所有的資安維運(SecOp)需求，包括確定警示優先順序、編排工具和威脅補救自動化，從而改善整個組織的績效。Swimlane總部位於科羅拉多州丹佛市，業務遍及北美、中美、歐洲、中東和澳洲。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.Swimlane.com。

關於Elastic

Elastic是建立在自由和開放傳統基礎上的搜尋公司。任何人都可以使用Elastic產品和解決方案快速、順暢地開始行動。Elastic提供企業搜尋、可觀察性和安全性領域的三種解決方案，這些解決方案都建構在一個可在任何地方部署的技術堆疊上。從尋找文件到監控基礎設施，再到獵捕威脅，Elastic都使資料可以即時、大規模使用。包括思科、eBay、高盛、微軟、梅奧醫院、美國太空總署、紐約時報、維基百科和Verizon在內的全球數千家企業組織都使用Elastic來為任務關鍵型系統提供支援。Elastic成立於2012年，是一家員工遍佈全球的分散式公司，公司股票在紐約證券交易所掛牌交易，交易代碼為ESTC。歡迎造訪elastic.co瞭解更多資訊。

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