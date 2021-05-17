Swimlane和Elastic携手为安全运营团队提供可扩展框架

丹佛和加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界领先的安全自动化平台供应商Swimlane与Elasticsearch和Elastic Stack背后的公司Elastic (NYSE: ESTC)今天宣布达成战略合作伙伴关系，以帮助全球安全团队打破他们安全流程的桎梏，为长期不堪重负的安全运营团队提供力量倍增器。

此项合作伙伴关系将加强现有的产品集成，并共同开发新的功能，以帮助安全团队更有效地保护他们的组织。

规模效应和自动化领域的强强联手

各项关键集成可以帮助高度分散的安全运营团队显著减少与场景信息收集任务以及威胁遏制有关的摩擦——从而节省宝贵的时间，帮助分析人员快速分类各种警报，同时最大限度地减少威胁所造成的损害。

Swimlane和Elastic计划通过以下方式进一步增强产品体验：

一个可扩展的框架，可以从安全运营中心扩展到信息技术运营(ITOps)、开发运营(DevOps)、云等其他方面

扩展用例支持，帮助改进关键指标，如停留时间、平均解决时间(MTTR)和假阳性率

为更广泛的安全数据带来自动化的能力，包括来自广泛的集成生态系统的实时加持

更强的合规性和审计能力，以支持决策制定和记录留存

在坚实的基础上更进一步

Swimlane长期以来一直提供与Elastic Stack的强大集成服务，帮助安全团队优化事件响应、威胁情报管理和威胁查找等工作。与Elastic Security的新集成将使安全运营中心(SOC)团队能够通过Elastic Security内的Cases和Timeline功能对警报分类、案例管理和事件调查提供更广泛的支持，并且有能力根据安全事件和遥测，把安全信息和事件管理(SIEM)分析的管理自动化。

结合Elastic跨任何数据源（安全数据、可观测数据、物联网数据等）搜索的大规模可扩展方法所提供的广泛可见性，客户将从更好地利用现有安全投资中受益。

透明度在安全中的重要性

Swimlane和Elastic对开放的安全方法都秉承同样的坚定信念。

Swimlane提供与云时代最常见安全工具广泛集成的服务，并得到了广泛用户和安全专家社区的支持，他们会公开分享playbook开发和事件响应方面的最佳实践。

Elastic的优先事务是使用Elastic Stack让集成和开发相关功能变得更容易。Elastic代码放在公共存储库内，该公司继续保持对开放开发流程的承诺，继续与社群进行透明、直接的互动。

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评论引言：

Swimlane联合创始人兼首席战略官 Cody Cornell 表示：“Swimlane平台和Elastics解决方案结合起来，可以为安全团队应对现代威胁和改善整体网络安全态势提供所需的独特可视性和可操作性。如今，安全团队所负责的技术范围比以往任何时候都要大，而且未来只会不断扩大。大规模的汇聚、搜索并采用安全遥测技术的能力将成为当今和未来安全团队的关键成功要素之一。”

表示：“Swimlane平台和Elastics解决方案结合起来，可以为安全团队应对现代威胁和改善整体网络安全态势提供所需的独特可视性和可操作性。如今，安全团队所负责的技术范围比以往任何时候都要大，而且未来只会不断扩大。大规模的汇聚、搜索并采用安全遥测技术的能力将成为当今和未来安全团队的关键成功要素之一。” Elastic安全总经理Nate Fick表示：“Swimlane是Elastic生态系统的重要组成部分。我们致力于深化Elastic Security和Swimlane之间的合作伙伴关系，为客户提供一流的集成产品体验。”

关于Swimlane

Swimlane一直处于安全自动化解决方案的前沿，包括安全编排、自动化和响应(SOAR)用例，致力于为饱受警报疲劳、供应商激增和人员长期短缺困扰的企业组织提供可扩展且灵活的安全解决方案。Swimlane的安全自动化平台可以帮助企业组织满足所有的安全运营(SecOp)需求，包括确定警报优先级、编排工具和实现威胁补救自动化，从而提高整个组织的绩效。Swimlane总部位于科罗拉多州丹佛市，业务遍及北美、中美、欧洲、中东和澳大利亚。如需了解更多信息，请访问www.Swimlane.com。

关于Elastic

Elastic是一家建立在自由和开放传统基础上的搜索公司。任何人都可以使用Elastic产品和解决方案快速、顺畅地开始行动。Elastic提供面向企业搜索、可观察性和安全性领域的三种解决方案，这些解决方案都构建在一个可在任何地方部署的技术堆栈上。从寻找文档到监控基础设施，再到寻找威胁，Elastic都可以实现数据的实时、大规模使用。包括思科、易趣、高盛、微软、梅奥医院、美国宇航局、纽约时报、维基百科和威瑞森在内的全球数千家企业组织都使用Elastic来为任务关键型系统提供支持。Elastic成立于2012年，是一家员工遍布全球的分布式公司，公司股票在纽约证券交易所挂牌交易，交易代码为ESTC。欢迎访问elastic.co了解更多信息。

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