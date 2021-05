Melbourne Symphony Orchestra seleciona a Brightcove para promover nova plataforma digital

MELBOURNE--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder mundial em vídeos para empresas, anunciou hoje que a Melbourne Symphony Orchestra (MSO) está utilizando a Brightcove para promover sua nova plataforma digital MSO.LIVE para transmitir a temporada 2021 da Orquestra na Austrália e ao redor do mundo.

"A tecnologia da Brightcove oferece uma interface aperfeiçoada com qualidade excepcional de vídeo e áudio em múltiplos dispositivos, para garantir que possamos oferecer experiências digitais de fácil acesso e de classe mundial a todos os públicos", disse Sophie Galaise, diretora geral da Melbourne Symphony Orchestra.

A MSO é uma orquestra de classe mundial com credibilidade global no fornecimento de experiências musicais enriquecedoras para o público. MSO.LIVE oferece entretenimento 24 horas por dia sob demanda, ao vivo e pré-gravado, fornecendo conteúdo acessível e de primeira qualidade como uma alternativa às experiências tradicionais de orquestra presencial. A experiência MSO.LIVE pode ser acessada, e oferece concertos MSO, programação familiar, e eventos e apresentações especiais de todo o mundo.

Um dos principais fatores para a implementação da plataforma de vídeo online da Brightcove é tornar as experiências de apresentação facilmente acessíveis e econômicas para um público mais amplo, incluindo aqueles que não podem participar de concertos presenciais.

O foco principal da MSO é otimizar sua experiência de entrega de conteúdo para manter os fãs de música orquestral existentes e atrair novos públicos de todo o mundo para a plataforma MSO.LIVE. Todos os meses são lançadas novas apresentações e os membros da MSO.LIVE são capazes de ver conteúdo através de dispositivos e TVs conectadas.

Ao utilizar a Brightcove, MSO.LIVE demonstra inovação dentro da comunidade artística australiana disponibilizando uma biblioteca de conteúdo contemporâneo personalizada às preferências do público. "Entre outros critérios, selecionamos a Brightcove pois sua equipe local de especialistas tinha a capacidade de integrar os dados dos clientes com nosso sistema de GRC (gestão de relacionamento com o cliente)", disse a Sra. Galaise.

MSO.LIVE oferece uma grande variedade de conteúdos tradicionais e contemporâneos tanto da MSO como de outras orquestras de classe mundial, tais como a Filarmônica de Berlim e a Royal Concertgebouw Orchestra.

Os preços da MSO.LIVE variam entre $15 por mês ou $144 por ano para uma assinatura anual, ou o público pode adquirir um passe de um mês ou pagamento por visualização (pay-per-view). MSO.LIVE também oferece uma seleção de conteúdo gratuito, incluindo programas para crianças, áudio, e muito mais. Veja a MSO.LIVE aqui.

“Nossa parceria com a Melbourne Symphony Orchestra demonstra o poder que o vídeo proporciona ao setor de entretenimento e música", disse Jennifer Smith, diretora de marketing da Brightcove. "As marcas do setor de artes e entretenimento estão adotando o modelo híbrido para permitir o crescimento de suas audiências para envolver tanto os espectadores presenciais quanto os online". O ano de 2020 motivou a urgência de promover novas experiências de vídeo digital, e as empresas estão agora adotando isto como uma estratégia de crescimento a longo prazo". MSO.LIVE leva a experiência orquestral para o próximo nível e consolida a MSO como líder no que diz respeito ao futuro das apresentações ao vivo”, disse Smith.

Como parte de uma estratégia de longo prazo, a introdução da MSO.LIVE ajudará a demonstrar a cultura única da Austrália e a celebrar os diversos talentos de seus artistas locais com o resto do mundo.

Sobre a Melbourne Symphony Orchestra

Todos os anos, a MSO (Orquestra Sinfônica de Melbourne) interage com mais de 5 milhões de pessoas através de concertos ao vivo, TV, rádio e transmissões on-line, turnês internacionais e regionais, gravações e programas educacionais.

A MSO é uma presença vital, tanto no palco quanto na comunidade, no cultivo da música clássica na Austrália. Aclamada internacionalmente, a Orquestra nutre fortes parcerias culturais em todo o sudeste asiático. A MSO é a única orquestra australiana em parceria com a UNITEL, a principal distribuidora mundial de programas de música clássica para cinema, televisão e vídeo.

A MSO atrai regularmente grandes artistas de todo o mundo, incluindo Anne-Sophie Mutter, Lang, Renée Fleming e Nick Cave, e ao mesmo tempo leva os melhores músicos de Melbourne para o mundo através de turnês para a China, Indonésia, Europa e Estados Unidos.

A primeira orquestra profissional do país, a Melbourne Symphony Orchestra, é o som da cidade de Melbourne desde 1906. www.mso.com.au.

Sobre a Brightcove Inc.

Quando o vídeo é bem feito, pode ter um efeito poderoso e duradouro. Os corações se abrem. As mentes mudam. A criatividade prospera. Desde 2004, a Brightcove vem ajudando clientes a descobrir e experimentar o incrível poder do vídeo através de sua reconhecida tecnologia, capacitando organizações em mais de 70 países em todo o mundo a tocar as audiências de formas ousadas e inovadoras.

A Brightcove consegue isso através do desenvolvimento de tecnologias antes consideradas impossíveis, fornecendo suporte ao cliente sem paralelo ou desculpas, e aproveitando a experiência e os recursos de uma infraestrutura global. O vídeo é o veículo mais atraente e empolgante do mundo. Acesse www.brightcove.com para obter mais informações. Video That Means Business™

