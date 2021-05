MELBOURNE--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), leader mondiale in ambito di video per aziende, ha annunciato in data odierna che Melbourne Symphony Orchestra (MSO) ha selezionato Brightcove per la sua nuova piattaforma digitale MSO.LIVE, che utilizzerà per trasmettere la stagione 2021 dell'orchestra in Australia e nel mondo.

"La tecnologia Brightcove mette a disposizione un'interfaccia raffinata con qualità video e audio eccezionale su vari dispositivi, rendendo possibile offrire al pubblico esperienze digitali di primissimo livello e facilmente accessibili", ha commentato Sophie Galaise, Amministratore delegato di Melbourne Symphony Orchestra.

L'MSO è un'eccellente orchestra rinomata nel mondo per le esperienze musicali arricchenti che offre al pubblico.

