Kong Konnect現已發布正式版，提供多地理位置支援：為終端使用者提供突破性API和微服務連接

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雲端連接公司Kong Inc.今天宣布推出Kong Konnect正式版。這是一個為現代互聯業務提供服務連接的平臺。Kong Konnect內測版曾在2020年Kong高峰會上首次預覽亮相，這一平臺讓終端使用者能夠即時存取一套全面的工具，使他們能夠實現API和微服務的可靠、安全、可觀察的連接。正式版增加全新的多地理位置支援，允許使用者在其企業附近找到服務，以確保隱私和法規遵循。

完全模組化的平臺使開發人員、架構師和營運商能夠加快應用程式開發週期，並提供服務之間的連接，以取得一流的數位體驗。架構師可以將連接問題從微服務中分離出來，這樣開發人員就可以專注於建置應用程式，而不是浪費時間來建置管線；開發者可以獲得架構上的自由，選擇最好的語言、通訊協定和雲端服務來建置他們的微服務；營運商則可以在任何基礎架構上一致地部署API來支援各種混合或多雲部署模式，以滿足各種業務在效能、成本、隱私或法規遵循方面的部署要求。

隨著正式版的發布，Kong將採用一種消費型的靈活定價模式，讓個體開發者和大型團隊都能使用這一企業級技術。Kong Konnect的使用是計量的，讓使用者只為所使用的服務數量付費。

Kong Konnect有三個計畫層級：

Kong Konnect Free ，讓開發人員無需透過企業銷售代表就可以立即試用產品。

，讓開發人員無需透過企業銷售代表就可以立即試用產品。 Kong Konnect Plus ，提供一種以信用卡付費的預付費免費加值模式，為小型團隊的開發者或營運商提供一種快速開始使用他們所需服務的簡單方法。

，提供一種以信用卡付費的預付費免費加值模式，為小型團隊的開發者或營運商提供一種快速開始使用他們所需服務的簡單方法。 Kong Konnect Enterprise，專為希望使用全部整個平臺的公司而打造；可提供跨任何雲端、平臺和通訊協定的連接，具備企業級的安全性、延展性和可觀察性，能幫助團隊建構強大的數位服務和體驗。

Kong Inc.共同創辦人兼技術長Marco Palladino表示：「Kong Konnect因應的是各種公司進入數位轉型2.0時代所面臨的一大挑戰，這個時代的特點就是連接的數量和種類都在指數級增長，而且還需要以閃電般的速度來啟動和取得這些連接。有一天，我們回首過去，會驚奇地發現，開發者花了大量時間來建置管線，為每個平臺上的每個服務編寫網路和安全程式碼。自動化雲端連接勢不可擋——從閘道到跨各個雲端、Kubernetes和虛擬機器的服務網格，很多市場領先公司已經明白了這一點並且卸載了此項功能，讓他們的頂級人才可以更加專注於應用程式的設計和功能開發，從而可以繼續超越競爭對手。」

一個為所有人提供連接的服務連接平臺

透過模組化方法，終端使用者可以存取以功能模組提供的各種功能，並隨選佈建不同類型的執行階段，而無需購買整個平臺。使用者可以直接透過Kong Konnect介面選擇和使用他們需要的功能，從而消除建置下一代應用程式和服務的障礙。

Kong Konnect可以為跨任何基礎架構的服務提供可靠、安全、可觀察的連接。採用SaaS的管理層可以加快部署，提供存取各種功能模組的授權，包括Kong ServiceHub、Kong Vitals、Kong Runtime Manager，以及Kong Developer Portal。Kong Immunity和Insomnia繼續為客戶提供自我管理服務。執行階段（Kong Gateway和Kong Mesh）是自我管理的，可提供支援任何混合或多雲部署模式的靈活性。

如果想開始使用Kong Konnect，請造訪https://konghq.com/kong-konnect/。

關於Kong Inc.

Kong打造軟體和代管服務，利用智慧自動化在雲端、Kubernetes、資料中心和更多位置之間和之內以原生方式連接API和微服務。採用開放原始碼核心建置的Kong服務連接平臺允許企業可靠、安全地管理現代架構的API和服務的整個生命週期，包括微服務、無伺服器和服務網狀結構，從而實現數位化創新。透過為開發者團隊提供前所未有的架構自由度，Kong加速了創新週期，提高了生產力，並實現了傳統及現代系統和應用程式的順暢銜接。如需瞭解更多關於Kong的資訊，請造訪konghq.com或在Twitter上關注@thekonginc。

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