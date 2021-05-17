Kong Konnect现已发布正式版，提供多地理位置支持：为终端用户提供突破性API和微服务连接

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--云连接公司Kong Inc.今天宣布推出Kong Konnect正式版。这是一个为现代互联业务提供服务连接的平台。Kong Konnect内测版曾在2020年Kong峰会上首次预览亮相，这一平台让终端用户能够即时访问一套全面的工具，使他们能够实现API和微服务的可靠、安全、可观察的连接。正式版增加全新的多地理位置支持，允许用户在其企业附近找到服务，以确保隐私和监管合规。

完全模块化的平台使开发人员、架构师和运营商能够加快应用开发周期，并提供服务之间的连接，以获取一流的数字体验。架构师可以将连接问题从微服务中分离出来，这样开发人员就可以专注于构建应用程序，而不是浪费时间来构建管道；开发者可以获得架构上的自由，选择最好的语言、协议和云服务来构建他们的微服务；运营商则可以在任何基础设施上一致地部署API来支持各种混合或多云部署模式，以满足各种业务在性能、成本、隐私或监管合规方面的部署要求。

随着正式版的发布，Kong将采用一种基于消费的灵活定价模式，让个体开发者和大型团队都能用上这一企业级技术。Kong Konnect的使用是计量的，让用户只为所使用的服务数量付费。

Kong Konnect有三个计划层级：

Kong Konnect Free ，让开发人员无需通过企业销售代表就可以立即试用产品。

，让开发人员无需通过企业销售代表就可以立即试用产品。 Kong Konnect Plus ，提供一种基于信用卡的预付费免费增值模式，为小型团队的开发者或运营商提供一种快速开始使用他们所需服务的简单方法。

，提供一种基于信用卡的预付费免费增值模式，为小型团队的开发者或运营商提供一种快速开始使用他们所需服务的简单方法。 Kong Konnect Enterprise，专为希望使用全部整个平台的公司而打造；可提供跨任何云、平台和协议的连接，具备企业级的安全性、可拓展性和可观察性，能帮助团队构建强大的数字服务和体验。

Kong Inc.联合创始人兼首席技术官Marco Palladino表示：“Kong Konnect应对的是各种公司进入数字转型2.0时代所面临的一大挑战，这个时代的特点就是连接的数量和种类都在指数级增长，而且还需要以闪电般的速度来激活和获取这些连接。有一天，我们回首过去，会惊奇地发现，开发者花了大量时间来构建管道，为每个平台上的每个服务编写网络和安全代码。自动化云连接势不可挡——从网关到跨各个云、Kubernetes和虚拟机的服务网格，很多市场领先公司已经明白了这一点并且卸载了此项功能，让他们的顶级人才可以更加专注于应用程序的设计和功能开发，从而可以继续超越竞争对手。”

一个为所有人提供连接的服务连接平台

通过模块化方法，最终用户可以访问以功能模块提供的各种功能，并按需提供不同类型的运行时，而无需购买整个平台。用户可以直接通过Kong Konnect界面选择和使用他们需要的功能，从而消除构建下一代应用程序和服务的障碍。

Kong Konnect可以为跨任何基础设施的服务提供可靠、安全、可观察的连接。基于SaaS的管理平面可以加快部署，提供访问各种功能模块的权限，包括Kong ServiceHub、Kong Vitals、Kong Runtime Manager，以及Kong Developer Portal。Kong Immunity和Insomnia继续为客户提供自我管理服务。运行时（Kong Gateway和Kong Mesh）是自我管理的，可提供支持任何混合或多云部署模式的灵活性。

如果想开始使用Kong Konnect，请访问https://konghq.com/kong-konnect/。

关于Kong Inc.

Kong创建软件和托管服务，利用智能自动化在云、Kubernetes、数据中心和更多位置之间和之内以原生方式连接API和微服务。基于开源核心构建的Kong服务连接平台允许企业可靠、安全地管理现代架构的API和服务的整个生命周期，包括微服务、无服务器和服务网状结构，从而实现数字化创新。通过为开发者团队提供前所未有的架构自由度，Kong加速了创新周期，提高了生产力，并实现了传统及现代系统和应用的无缝衔接。如需了解更多关于Kong的信息，请访问konghq.com或在Twitter上关注@thekonginc。

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