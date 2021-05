Morneau Shepell devient Solutions Mieux-être LifeWorks, reflétant sa raison d’être de veiller au mieux-être des gens et au succès des entreprises

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Morneau Shepell inc., important fournisseur de solutions de mieux-être global axées sur la technologie, a annoncé aujourd’hui qu’elle changeait son nom pour Solutions Mieux-être LifeWorks. La nouvelle image de marque constitue pour l’organisation le début d’un nouveau chapitre qui témoigne de son engagement à fournir un continuum de soins destiné à veiller au mieux-être des gens et au succès des entreprises à l’échelle mondiale. Elle représente également un jalon important dans la stratégie de croissance de l’entreprise qui vise à soutenir le mieux-être des employés partout dans le monde. Depuis sa création, l’entreprise a connu une forte croissance et fournit aujourd’hui ses services à environ 24 000 organisations clientes dans plus de 160 pays.

Combinant technologie et talent, Solutions Mieux-être LifeWorks propose des solutions numériques personnalisées en matière de santé qui donnent aux employés accès au soutien dont ils ont besoin, au moment opportun et de la façon qui leur convient. Ce changement de nom reconnaît les valeurs qui ont assuré le succès de la marque depuis ses tout débuts, et qui propulsent encore l’organisation aujourd’hui. Solutions Mieux-être LifeWorks est toujours stimulée par le principe que des employés heureux, en santé et ayant les moyens d’agir sont un élément clé pour assurer le succès et la résilience des organisations. Le changement traduit également l’engagement de l’entreprise à produire un effet positif dans tous les aspects du mieux-être (mental, physique, financier et social) des employés et reconnaît le fait que, en veillant au mieux-être des gens, leur rendement au travail s’améliorera également.

« Alors que les environnements de travail sont en constante évolution et adoptent de plus en plus une formule hybride ou à distance, et compte tenu des incertitudes qui accompagnent le changement, notre dévouement et notre engagement à soutenir plus de 26 millions d’employés n’ont jamais été plus forts et plus importants pour les résultats des organisations », a affirmé Stephen Liptrap, président et chef de la direction. « La combinaison de ces deux mots – vie et travail (life et work en anglais) – clarifie plus que jamais la raison d’être de notre organisation. Nous sommes extrêmement heureux d’entreprendre ce nouveau chapitre sous le nom de Solutions Mieux-être LifeWorks et nous avons très hâte de continuer à fournir, en tant que chef de file du secteur, des solutions innovatrices de mieux-être global pour les employés et les organisations partout dans le monde. »

Le nom a été sélectionné à la suite d’un processus d’évaluation approfondie du nom et d’une enquête exhaustive menée auprès de clients actuels et potentiels situés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Le repositionnement de la marque a été annoncé officiellement à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 14 mai 2021.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

