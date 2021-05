HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES participe, aux côtés du GROUPE COUGNAUD, à son premier chantier de construction hors-site

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (Paris:ALHGR) (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce sa participation aux côtés du Groupe Cougnaud à son premier chantier de construction réalisé hors-site.

Hoffmann Green et le Groupe Cougnaud, leader de la construction hors-site, coopèrent dans le cadre du chantier de construction de l’extension du centre de formation d’IFACOM, spécialiste des métiers du commerce en alternance. Ce centre, situé à La Ferrière (85), est constitué d’environ 220 m2 de bâtiments équipés avec des dalles en béton décarboné Hoffmann Green. Il s’agit du premier chantier de construction auquel Hoffmann Green participe qui est réalisé hors-site. Dans ce mode de construction en perpétuel développement, centré sur la préfabrication, les étapes de planification, conception, fabrication et d’assemblage des éléments sont effectuées en usine, seuls le montage des modules et les finitions sont réalisés sur le chantier.

Ce partenariat combine à la fois un procédé de construction à haute performance environnementale et technique ainsi que l’utilisation de matériaux innovants bas carbone. Il s’agit d’une première étape dans le partenariat initié avec le Groupe Cougnaud qui consomme une surface d’environ 20 000 m2 par an de dalles en béton.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de notre collaboration avec le Groupe Cougnaud et de cette réalisation qui marque une première dans l’Histoire d’Hoffmann Green. En effet, cette réalisation via le procédé de construction hors-site qui est vertueux pour l’environnement se marie parfaitement avec l’utilisation de notre ciment décarboné. Nous sommes ainsi très fiers de participer aux côtés de ce Groupe historique à la construction du centre de formation éco-responsable d’IFACOM qui représente une première étape dans notre volonté commune de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. »

« L’urgence climatique impose de faire évoluer nos procédés de construction, car demain, nous ne pourrons plus continuer à construire « comme avant ». L’utilisation de ciment décarboné Hoffmann Green dans le cadre de ce centre de formation éco-conçu et éco-construit s’inscrit totalement dans cette dynamique. Grâce à la construction hors-site et à la technologie Hoffmann Green, nous pouvons construire responsable dès aujourd’hui », ajoute Eric Cougnaud, Président du Groupe Cougnaud.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos du Groupe Cougnaud

Le Groupe Cougnaud est le leader français de la construction industrialisée. Dirigé par Eric, Patrice, Jean-Yves et Christophe Cougnaud, l’actionnariat est 100 % familial. En 2020, le Groupe emploie 1 500 salariés, dont un bureau d’études intégré de 100 experts Tous Corps d’Etat. Il dispose de 3 sites industriels et 10 sites commerciaux à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Bordeaux, Nantes et Toulouse, soit près de 110 000 m2 de surfaces couvertes. Le Groupe Cougnaud est organisé en trois branches d’activité : Cougnaud Construction, Cougnaud Services et Citeden Cougnaud pour l’habitat. Pour l’exercice 2020, son chiffre d’affaires est de 306 M€.

Pour plus d’informations : www.cougnaud.com