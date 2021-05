Men's Wearhouse et Kenneth Cole annoncent la collection de mode de vie exclusive AWEAR-TECH

FREMONT, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tailored Brands et Kenneth Cole lancent une ligne de vêtements de sport AWEAR-TECH exclusive pour les magasins Men's Wearhouse, qui intègre des tissus aux performances révolutionnaires grâce à la technologie 37.5®. En s'appuyant sur la toute première collection de costumes AWEAR-TECH, les entreprises ont collaboré pour créer une ligne polyvalente qui s'appuie sur l'engagement de Men's Wearhouse à répondre aux besoins de ses clients là où ils se trouvent pour les moments importants de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de se rendre au travail en personne ou à distance, de se détendre à la maison ou de sortir. Cette collection AWEAR-TECH sera disponible dans les magasins Men's Wearhouse et sur menswearhouse.com, ainsi que dans les magasins Moores au Canada.

La collection est une combinaison de performance, de confort et de polyvalence qui offre aux clients la base idéale d’une garde-robe pour concilier travail, voyages et activités sociales. La superposition des vêtements AWEAR-TECH améliore encore plus le confort car la technologie des tissus fonctionne de manière cohérente pour créer un système de régulation de la température. L'assortiment comprend des pantalons à cinq poches, des chinos, des shorts et des pantalons d’entraînement, des t-shirts, des polos, des chandails à capuchon et des vêtements d'extérieur. Les couleurs comprennent une variété de teintes essentielles ainsi que des rayures et des graphiques subtils.

AWEAR-TECH intègre la technologie 37.5, une technologie de tissu avancée issue du monde du sport de haut niveau. Les particules de carbone actif brevetées de la technologie 37.5 éliminent l'humidité au stade de la vapeur avant que la sueur ne se forme, ce qui rend le port de ces vêtements innovants beaucoup plus confortable. En outre, de nombreux autres composants techniques tels que l'extensibilité dans les quatre sens, les fermetures à glissière recouvertes de caoutchouc, les constructions de boucles intérieures, la prise en silicone et les poches de pantalon dissimulées, ainsi que les mélanges de tissus traditionnels et techniques, offrent des caractéristiques de performance améliorées et pratiques.

« Nous sommes ravis de ce partenariat et de l'opportunité de créer un nouveau niveau de vêtements de performance, qui sont à la fois confortables et raffinés, qui incluent tous les composants technologiques que nos clients recherchent », a déclaré Kenneth Cole, président et directeur de la création de Kenneth Cole Productions. « Il s’agit d’une période dynamique dans la mode et nous sommes fiers de proposer une collection qui reflète la façon dont nous pensons que les gens veulent s'habiller dans un monde post-COVID-19. »

Les collections Kenneth Cole AWEAR-TECH et AWEARNESS intégreront toutes deux le volet de la Fondation Kenneth Cole Production qui se consacre aux dons caritatifs. Une partie des recettes de tous les produits AWEAR-TECH vendus dans les magasins Men's Wearhouse servira à aider les anciens combattants à réintégrer le marché du travail. Hire Heroes USA, une organisation de transition pour les vétérans, et Help USA, une organisation de logement et de services d'accompagnement pour les personnes sans domicile fixe, sont des partenaires de cette cause. En outre, une partie des ventes de Moores Clothing au Canada sera versée à True Patriot Love, un organisme qui soutient les militaires, les anciens combattants et leurs familles dans leur transition de la vie militaire à la vie civile.

« Nous sommes ravis de nous être associés à Kenneth Cole pour créer une ligne de mode de vie exclusive qui répond aux besoins de nos clients, en particulier lorsque nous commençons à voyager, à faire la navette et à sortir pour ces réunions sociales tant attendues », a déclaré John Tighe, vice-président directeur et directeur de la clientèle de Tailored Brands. « La nouvelle ligne AWEAR-TECH offre un véritable confort, une polyvalence, une performance et une valeur en une seule collection et cimente davantage notre engagement à être une destination de vêtements complète pour tous nos clients, quelle que soit l'occasion. »

Cette ligne exclusive de vêtements de sport haut de gamme AWEAR-TECH sera lancée dans les magasins Men's Wearhouse du pays et sur le site menswearhouse.com à la fin du mois de mai. Grâce aux droits exclusifs de Tailored Brands sur la technologie 37.5 pour les vêtements sur mesure aux États-Unis, la ligne de costumes AWEAR-TECH continuera d'être disponible dans les magasins Men's Wearhouse, y compris l'ajout de nouvelles options de costumes et de vestes. Lorsqu’elle est associée à la nouvelle collection AWEAR-TECH, elle permet de créer une multitude de tenues polyvalentes pour répondre aux besoins uniques et changeants des clients.

À propos de Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole est un designer américain, un activiste social et un visionnaire qui croit que les affaires et la philanthropie sont interdépendantes. Son entreprise mondiale, Kenneth Cole Productions, crée des chaussures, des vêtements et des accessoires modernes, fonctionnels et polyvalents pour des modes de vie urbains inspirés sous les marques Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole et Unlisted, ainsi que des chaussures sous la marque Gentle Souls. L’entreprise a également accordé une grande variété de licences à des tiers pour la production de vêtements pour hommes et femmes, de parfums, de montres, de bijoux, de lunettes et de plusieurs autres catégories d'accessoires, y compris des chaussures pour enfants. Les produits de l’entreprise sont distribués par l’entremise de grands magasins, des meilleurs magasins spécialisés, de magasins de détail appartenant à l’entreprise et de son site Web de commerce électronique.

Il y a plus de 35 ans, Kenneth Cole a mis à profit sa passion et sa plateforme de marque unique pour avoir un impact significatif sur les garde-robes des gens, ainsi que sur les communautés dans le besoin. Il a fait ce que d’autres n'ont pas fait et a dit ce que d’autres ne voulaient pas dire. Aujourd'hui, la Fondation Kenneth Cole s'engage toujours à aider les communautés dans le besoin en soutenant la santé publique et les libertés civiles.

À propos de la technologie 37.5

La technologie 37.5 a été créée par Cocona Inc., un leader mondial dans le développement, la commercialisation et le marketing de technologies de particules actives actuellement utilisées pour améliorer les performances techniques des vêtements, des chaussures et des systèmes de sommeil. Le siège social de l’entreprise est situé à Boulder, dans le Colorado. La technologie 37.5 était auparavant commercialisée sous la marque Cocona, car les particules de charbon actif originales provenaient de coques de noix de coco. La technologie a depuis été développée pour utiliser d'autres matériaux naturels.

À propos de Tailored Brands, Inc.

Tailored Brands est l’un des principaux détaillants spécialisés de vêtements pour hommes, y compris de complets, de tenues de soirée, de vêtements de sport et d’une large sélection d’offres de tenues d’affaires décontractées. Nos marques incluent Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank, Moores Clothing for Men et K&G Fashion Superstore, qui propose des produits pour toute la famille. Nous aidons nos clients à avoir la meilleure apparence et à se sentir au mieux de leur forme en offrant des produits et services personnalisés grâce à notre réseau pratique de magasins et de sites de commerce électronique. Tailored Brands offre une expérience d'achat pratique et moderne en combinant de multiples initiatives omnicanales telles que la technologie d'ajustement mains libres, BOPIS (Buy Online [Achat en ligne], Pick Up In Store [Cueillette en magasin]), la cueillette en porte-à-porte, la prise de rendez-vous et le paiement sans contact avec notre service et notre expertise légendaires en magasin.

Pour plus d’informations sur Tailored Brands, veuillez visiter les sites Web de l’entreprise sur www.tailoredbrands.com, www.menswearhouse.com, www.josbank.com, www.mooresclothing.com, et www.kgstores.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.