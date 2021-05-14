ExOne與震旦集團合作，在亞洲新增兩家合作夥伴

賓州北亨廷頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--使用接著劑噴射技術的工業砂和金屬3D印表機全球領導者ExOne公司(Nasdaq: XONE)今天宣布與震旦集團及其兩家子公司建立合作，以拓展ExOne接著劑噴射技術在亞洲的業務版圖。臺灣的通業技研(GIT)和中國大陸的震旦3D已經成為ExOne工業解決方案的授權通路合作夥伴。

ExOne亞洲區副總裁Ben Leung表示：「通業技研和震旦3D在3D列印軟體和硬體方面擁有豐富的經驗，並擁有一個銷售網路，能成功地識別出可以從接著劑噴射技術中獲益的公司。我們很高興能透過我們的機器解決方案組合進一步推廣積層製造技術。透過這些新增解決方案，過去一年，ExOne在大中華區的代理數量增加了一倍，使其在亞太地區的銷售合作夥伴總數達到12家。」

通業技研和震旦3D總經理紀崇楠(Daniel Chi)表示：「我們投身於3D產業近30年，在服務這一產業時始終秉承『3D創新、整合、引領』的原則。我們之前努力在尋找一種金屬3D列印系統，用它來大規模生產高密度、高精度並獲協力廠商認可的材料。更重要的是，我們相信ExOne的永續製造技術可以實現金屬3D解決方案的大規模生產。」

接著劑噴射3D列印由於具有高速度、材料靈活性、低浪費和低成本的特點，越來越被認為是一種能加速積層製造用於大量生產的技術。

紀崇楠總經理在談到他對該地區的期望時表示：「我們預計ExOne金屬3D列印將推動我們的市場從塑膠原型開發和設計向金屬製造生產發展。接著劑噴射能幫助客戶節省時間和金錢，減少浪費，提高製造靈活性，創造雙贏的局面。」

ExOne獲得專利的接著劑噴射3D列印製程可以高速地將金屬、砂料或陶瓷等粉末材料轉化為高密度的功能性精密零件或工具。工業印字頭可以有選擇地將接著劑沉積在粉末顆粒層中，每次列印出固體零件的一薄層，就像在紙上列印一樣。這種技術被認為是一種可取、永續的生產方法，在很大程度上是因為這種技術能以高速、最少浪費、低成本且靈活的方式使用各種材料來列印一體化羽量級設計。

ExOne的接著劑噴射製程已經可以合格地列印20多種金屬、陶瓷和複合材料。在這些材料中，有一半以上是單合金金屬，如17-4PH、316L、304L、M2工具鋼、Inconel 718等。最近，ExOne宣布，6061鋁合金已經在與福特汽車公司(Ford Motor Co.)的合作中成為獲得客戶認可的合格列印材料。鈦也正在與一家全球醫療設備公司的合作中快速獲得認可。

歡迎造訪www.exone.com/Locations查看完整的地點和授權銷售夥伴名單。

關於ExOne

ExOne是接著劑噴射3D列印技術的先驅和全球領導者。自1995年以來，我們一直致力於提供功能強大的3D印表機，以解決各類難題並實現改變世界的創新。我們的3D列印系統可以將金屬、陶瓷、複合材料和砂料等粉末材料快速轉化為精密零件、金屬鑄造模具和型芯，以及創新的工具解決方案。工業客戶可以使用我們的技術來節省時間和資金，減少浪費，提高製造靈活性，並交付之前無法實現的設計和產品。作為世界領先的接著劑噴射專家團隊的大本營，ExOne還提供專門的3D列印服務，包括隨需生產任務關鍵型組件以及工程和設計諮詢。如需瞭解關於ExOne的更多資訊，請造訪www.exone.com或在Twitter上關注@ExOneCo。我們誠邀您和我們共同致力於金屬綠色製造（#MakeMetalGreen™）。

關於通業技研

通業技研(General Integration Technology)是震旦集團的一家子公司，擁有20多年的3D系統整合和應用服務經驗。其主要的專業3D業務專案包括3D掃描器、3D列印和3D軟體。此外，專業的研發團隊還提供前端設計和軟體整合流程。該公司推展長期的客製化3D軟體開發工作，造福於眾多行業，幫助他們與時俱進，回應業界快速的造型和模具設計變化。如欲瞭解更多資訊，請造訪通業技研網站：www.git.com.tw。

關於震旦機械設備（上海）有限公司

震旦3D成立於2013年，是震旦集團的一個獨立業務部門。其主要業務重點是為客戶提供工業3D列印解決方案。震旦3D的業務涵蓋教育、消費品、汽車、消費電子等行業，在中國大陸各地擁有大量客戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪震旦3D網站：www.aurora.com.cn/3d。

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