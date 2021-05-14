ExOne与震旦集团合作，在亚洲新增两家合作伙伴

宾夕法尼亚州北亨廷顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--使用粘合剂喷射技术的工业砂和金属3D打印机全球领导者ExOne公司(Nasdaq: XONE)今天宣布与震旦集团及其两家子公司建立合作，以拓展ExOne粘合剂喷射技术在亚洲的业务版图。中国台湾的通业技研(GIT)和中国大陆的震旦3D已经成为ExOne工业解决方案的授权渠道合作伙伴。

ExOne亚洲区副总裁Ben Leung表示：“ 通业技研和震旦3D在3D打印软件和硬件方面拥有丰富的经验，并拥有一个销售网络，能成功地识别出可以从粘合剂喷射技术中获益的公司。我们很高兴能通过我们的机器解决方案组合进一步推广增材制造技术。通过这些新增解决方案，过去一年，ExOne在大中华区的代理数量增加了一倍，使其在亚太地区的销售合作伙伴总数达到12家。”

通业技研和震旦3D总经理纪崇楠(Daniel Chi)表示：“ 我们投身于3D行业近30年，在服务这一行业时始终秉承‘3D创新、集成、引领’的原则。我们之前努力在寻找一种金属3D打印系统，用它来大规模生产高密度、高精度并获第三方认可的材料。更重要的是，我们相信ExOne的可持续制造技术可以实现金属3D解决方案的大规模生产。”

粘结剂喷射3D打印由于具有高速度、材料灵活性、低浪费和低成本的特点，越来越被认为是一种能加速增材制造用于大批量生产的技术。

纪崇楠总经理在谈到他对该地区的期望时表示：“ 我们预计ExOne金属3D打印将推动我们的市场从塑料原型开发和设计向金属制造生产发展。粘合剂喷射能帮助客户节省时间和金钱，减少浪费，提高制造灵活性，创造双赢的局面。”

ExOne获得专利的粘合剂喷射3D打印工艺可以高速地将金属、砂料或陶瓷等粉末材料转化为高密度的功能性精密零件或工具。工业打印头可以有选择地将粘合剂沉积在粉末颗粒层中，每次打印出固体零件的一薄层，就像在纸上打印一样。这种技术被认为是一种可取、可持续的生产方法，在很大程度上是因为这种技术能以高速、最少浪费、低成本且灵活的方式使用各种材料来打印一体化轻量级设计。

ExOne的粘结剂喷射工艺已经可以合格地打印20多种金属、陶瓷和复合材料。在这些材料中，有一半以上是单合金金属，如17-4PH、316L、304L、M2工具钢、Inconel 718等。最近，ExOne宣布，6061铝合金已经在与福特汽车公司(Ford Motor Co.)的合作中成为获得客户认可的合格打印材料。钛也正在与一家全球医疗设备公司的合作中快速获取认可。

欢迎访问www.exone.com/Locations查看完整的地点和授权销售伙伴名单。

关于ExOne

ExOne是粘合剂喷射3D打印技术的先驱和全球领导者。自1995年以来，我们一直致力于提供功能强大的3D打印机，以解决各类难题并实现改变世界的创新。我们的3D打印系统可以将金属、陶瓷、复合材料和砂料等粉末材料快速转化为精密零件、金属铸造模具和型芯，以及创新的工具解决方案。工业客户可以使用我们的技术来节省时间和资金，减少浪费，提高制造灵活性，并交付之前无法实现的设计和产品。作为世界领先的粘合剂喷射专家团队的大本营，ExOne还提供专门的3D打印服务，包括按需生产任务关键型部件以及工程和设计咨询。如需了解关于ExOne的更多信息，请访问www.exone.com或在Twitter上关注@ExOneCo。我们诚邀您和我们共同致力于金属绿色制造（#MakeMetalGreen™）。

关于通业技研

通业技研(General Integration Technology)是震旦集团的一家子公司，拥有20多年的3D系统集成和应用服务经验。其主要的专业3D业务项目包括3D扫描仪、3D打印和3D软件。此外，专业的研发团队还提供前端设计和软件集成流程。该公司开展长期的定制3D软件开发工作，造福于众多行业，帮助他们与时俱进，响应业界快速的造型和模具设计变化。如欲了解更多信息，请浏览通业技研网站：www.git.com.tw。

关于震旦机械设备（上海）有限公司

震旦3D成立于2013年，是震旦集团的一个独立业务部门。其主要业务重点是为客户提供工业3D打印解决方案。震旦3D的业务涵盖教育、消费品、汽车、消费电子等行业，在中国大陆各地拥有大量客户。如欲了解更多信息，请浏览震旦3D网站：www.aurora.com.cn/3d。

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