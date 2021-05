LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Twin Suns Corp en FRVR zullen Hiro’s investering van $ 6,4 miljoen gebruiken om de ontwikkeling uit te breiden en de groei te versnellen.

Twin Suns Corp is een nieuwe AAA-game studio, opgericht door> 20-jarige veteranen uit de sector- Tim Longo Jr. ( Star Wars: Republic Commando , Halo , Tomb Raider ), Forest Swartout Large ( Hitman en Tomb Raider ) en Jeff Morris ( Gears of War en Unreal Tournament ). Twin Suns Corp werkt aan een volgende generatie AAA-cross-platform-titel die een opwindende nieuwe IP-franchise zal lanceren; met extra teamleden die hebben gewerkt aan Star Wars, Tomb Raider, Hitman, Halo, Elder Scrolls, Fallout, Gears of War, Unreal Tournament en Avengers .

FRVR is een ecosysteemplatform voor instant games dat wrijvingsloos spelen op elk apparaat mogelijk maakt, opgericht door Chris Benjaminsen (Yahoo, PlayerScale) en Brian Meidell (Cape, GameAnalytics)

