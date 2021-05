Esri和IBM透過Call for Code全球挑戰賽攜手因應氣候變遷

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球智慧定位領導者Esri今天宣布參加第四屆年度Call for Code全球挑戰賽(Call for Code Global Challenge)。Call for Code由David Clark Cause創立,並與IBM、聯合國人權理事會和Linux基金會(Linux Foundation)聯合推出,旨在利用開放原始碼技術對人道主義問題產生直接且持久的全球影響。在今年的競賽中,世界各地的軟體開發者和創新者將利用Red Hat OpenShift、IBM Cloud、IBM Watson、IBM Blockchain等開放原始碼軟體和來自The Weather Company的資料來因應氣候變遷。

自2018年Call for Code推出以來,179個國家和地區的40多萬名開發者和問題解決者參與其中,開發了超過1.5萬個應用程式。今年的競賽將聚焦與因應氣候變遷有關的三個子題:水資源可利用量與消耗、糧食生產與交付,以及經濟生產與消費。

獲勝團隊將獲得20萬美元的獎金和來自IBM企業全球志願服務隊(IBM Service Corps)、技術專家和合作夥伴的支持,以開發他們的技術,讓他們的程式碼可供任何人以開放原始碼方式使用,並在世界各地的社群實地部署他們的解決方案。

為了在Call for Code全球挑戰賽中發揮作用,Esri已經向每個參與者提供了其地理空間分析軟體和資源,具體包括如下:

免費的ArcGIS平臺開發者帳戶。

向參與者的ArcGIS帳戶提供100美元的代金券,讓他們能夠透過雲端主機代管、分析處理和位置服務來啟動他們的解決方案(前100名參與者可獲得)。

獲得專屬的社群支援,參與者可以與導師聯絡,獲得加速應用程式開發方面的協助。

Esri開發者技術部產品經理David Cardella表示:「Esri剛剛發布了一款位置平臺即服務產品,讓軟體開發人員能夠輕鬆地獲得地理空間技術。使用者將我們的軟體投入使用的一些最令人興奮的方式是,用我們軟體來開發有助於因應氣候變遷相關挑戰的應用程式。我們很高興能推出靈活、可擴充的位置服務,讓正在建置下一代地理空間解決方案的開發者可以使用這些內容和功能。」

欲瞭解更多資訊以及如何利用Esri的服務來參加Call for Code全球挑戰賽,請造訪ArcGIS部落格。按此處,觀看IBM人工智慧應用程式與區塊鏈總經理Kareem Yusuf和Esri創辦人兼總裁Jack Dangermond討論雙方的夥伴關係和技術對解決氣候變遷問題的重要性。

IBM開發長兼ISV/Build Ecosystem總經理Willie M. Tejada表示:「我們很高興將在整個2021年Call for Code全球挑戰賽中與Esri及我們的全球生態系統合作,以推動、孵化和部署因應氣候變遷的解決方案。氣候變遷是一個巨大的挑戰,需要世界知名的人道主義專家、商業領袖和像Esri這樣的技術合作夥伴的參與,才能產生直接且持久的影響。」

Call for Code的獨特之處在於它透過在世界各地社區的部署來產生積極影響。去年獲獎的解決方案Agrolly旨在透過提供氣候和作物預測及建議來為小農提供支援。農業依賴降雨和溫度,因此是最容易受到氣候變遷影響的行業之一。自去年10月以來,Agrolly團隊已將該解決方案擴展到新市場,向蒙古、印度和巴西的500多名農村農民提供了實務培訓,而他們目前正在測試和使用該應用程式來因應氣候變遷的影響。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者,幫助客戶充分挖掘資料潛力,以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲,已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體,包括《財星》500大公司、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際經銷商和合作夥伴遍布六大洲的100多個國家,能夠為客戶提供本地支援。憑藉其對地理空間資訊技術開創性的承諾,Esri為數位化轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請造訪我們的網站:esri.com。

© 2021 Esri版權所有。保留所有權利。Esri、Esri地球標誌、ArcGIS、Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美國、歐洲共同體或其他司法管轄區的商標、服務商標或註冊商標。本文提及的其他公司和產品或服務可能是其各自商標所有者的商標、服務商標或註冊商標。

關於Call for Code全球挑戰賽

開發者無形中改變了人們的生活方式,也顛覆了人與人之間以及人與一切事物間的互動方式。面對大多數人一致認為的挑戰,開發者卻從中看到了種種可能。正因為如此,David Clark Cause執行長David Clark於2018年創立了Call for Code,並與創始合作夥伴IBM和慈善合作夥伴聯合國人權理事會一起發起了這項運動。從那時起,Call for Code不斷壯大,包括舉辦年度大學挑戰賽,設立區域性獎項,以及創立種族平等Call for Code。這項為期多年的全球倡議呼籲開發者利用掌握的最新技術,用程式碼在全球推動積極且持久的變革。Call for Code全球挑戰賽獲獎解決方案將作為與續的開放原始碼專案進一步開發、孵化和部署,確保它們能夠推動積極的變革。欲瞭解歷屆獲獎解決方案及其進展的更多資訊,請造訪IBM Developer網站。

