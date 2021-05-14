Esri和IBM通过“代码集结号”全球挑战赛携手应对气候变化

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球智能定位领导者Esri今天宣布参加第四届年度“代码集结号”全球挑战赛(Call for Code Global Challenge)。“代码集结号”由David Clark Cause创建，并与IBM、联合国人权理事会和Linux基金会(Linux Foundation)联合推出，旨在利用开源技术对人道主义问题产生直接且持久的全球影响。在今年的竞赛中，世界各地的软件开发者和创新者将利用Red Hat OpenShift、IBM Cloud、IBM Watson、IBM Blockchain等开源软件和来自The Weather Company的数据来应对气候变化。

自2018年“代码集结号”推出以来，179个国家和地区的40多万名开发者和问题解决者参与其中，开发了超过1.5万个应用。今年的竞赛将聚焦与应对气候变化有关的三个分主题：水资源可利用量与消耗、粮食生产与交付，以及经济生产与消费。

获胜团队将获得20万美元的奖金和来自IBM企业全球志愿服务队(IBM Service Corps)、技术专家和合作伙伴的支持，以开发他们的技术，让他们的代码可供任何人以开源方式使用，并在世界各地的社区实地部署他们的解决方案。

为了在“代码集结号”全球挑战赛中发挥作用，Esri已经向每个参与者提供了其地理空间分析软件和资源，具体包括如下：

免费的ArcGIS平台开发者帐户。

向参与者的ArcGIS帐户提供100美元的代金券，让他们能够通过云主机托管、分析处理和位置服务来启动他们的解决方案（前100名参与者可获得）。

获得专属的社区支持，参与者可以与导师联系，获得加速应用开发方面的帮助。

Esri开发者技术部产品经理David Cardella表示：“Esri刚刚发布了一款位置平台即服务产品，让软件开发人员能够轻松地获得地理空间技术。用户将我们的软件投入使用的一些最令人兴奋的方式是，用我们软件来开发有助于应对气候变化相关挑战的应用。我们很高兴能推出灵活、可扩展的位置服务，让正在构建下一代地理空间解决方案的开发者可以使用这些内容和功能。”

欲了解更多信息以及如何利用Esri的服务来参加“代码集结号”全球挑战赛，请访问ArcGIS博客。点击此处，观看IBM人工智能应用与区块链总经理Kareem Yusuf和Esri创始人兼总裁Jack Dangermond讨论双方的伙伴关系和技术对解决气候变化问题的重要性。

IBM首席开发官兼ISV/Build Ecosystem总经理Willie M. Tejada表示：“我们很高兴将在整个2021年‘代码集结号’全球挑战赛中与Esri及我们的全球生态系统合作，以推动、孵化和部署应对气候变化的解决方案。气候变化是一个巨大的挑战，需要世界知名的人道主义专家、商业领袖和像Esri这样的技术合作伙伴的参与，才能产生直接且持久的影响。”

“代码集结号”的独特之处在于它通过在世界各地社区的部署来产生积极影响。去年获奖的解决方案Agrolly旨在通过提供气候和作物预测及建议来为小农户提供支持。农业依赖降雨和温度，因此是最容易受到气候变化影响的行业之一。自去年10月以来，Agrolly团队已将该解决方案扩展到新市场，向蒙古、印度和巴西的500多名农村农民提供了实践培训，而他们目前正在测试和使用该应用来应对气候变化的影响。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri的地区办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲的100多个国家，能够为客户提供本地支持。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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关于“代码集结号”全球挑战赛

开发者无形中改变了人们的生活方式，也颠覆了人与人之间以及人与一切事物间的互动方式。面对大多数人一致认为的挑战，开发者却从中看到了种种可能。正因为如此，David Clark Cause首席执行官David Clark于2018年创建了“代码集结号”，并与创始合作伙伴IBM和慈善合作伙伴联合国人权理事会一起发起了这项运动。从那时起，“代码集结号”不断壮大，包括举办年度大学挑战赛，设立区域性奖项，以及创建种族平等“代码集结号”。这项为期多年的全球倡议呼吁开发者利用掌握的最新技术，用代码在全球范围内推动积极且持久的变革。“代码集结号”全球挑战赛获奖解决方案将作为可持续的开源项目进一步开发、孵化和部署，确保它们能够推动积极的变革。欲了解往届获奖解决方案及其进展的更多信息，请访问IBM Developer网站。

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