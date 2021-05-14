輕觸乘車！Monterey-Salinas Transit成為加州首個為乘客提供Visa卡輕觸支付方案的公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，透過與Visa、加州運輸部(Caltrans)、Cybersource、Littlepay和SC Soft合作，Monterey-Salinas Transit (MST)成為加州首個為公車乘客提供非接觸式支付方案的交通機構。隨著城市開始重新開放，公共交通將在恢復中發揮關鍵作用，而非接觸式支付可為尋求減少身體接觸點和互動的乘客及交通營運商提供一種安全和簡單的體驗。MST的乘客現在只需在MST公車的讀卡機上輕觸一下他們的非接觸式信用卡、簽帳卡、預付卡或支援支付的設備，就能以簡單而安全的方式出遊，無需在乘車時另外購買或儲值交通卡或使用現金。

Visa的研究顯示，在此類交通系統上啟用輕觸支付可以促進經濟復甦，為周圍社區的商家帶來超過15%的交易額提升1。繼芝加哥、邁阿密、紐約和奧勒岡州波特蘭之後，MST成為美國第五個接受輕觸支付票價的運輸機構。MST也是美國第一個在大城市地區以外的地區採用輕觸支付票價的公共交通機構。這表明非接觸式支付適合希望提升客戶體驗的任何規模的機構。

Visa資深副總裁兼北美產品負責人Brian Cole表示：「Visa認識到擴大票價支付方案用戶群體和取得途徑的重要性，從而滿足不同公共交通乘客的需求。與MST及加州運輸部的合作可展示開放的非接觸式支付如何支援創新和公平的票價政策，讓全州的乘客和交通運營商都能從中受惠。」

使用輕觸支付的MST乘客將受惠於「票價上限」政策，只要乘客全天使用同一張卡或同一個行動錢包支付，即可確保他們每天支付的票價不超過10美元。MST整個公車隊的「輕觸支付」方案是加州綜合運輸計畫(Cal-ITP)的第一個非接觸式支付示範計畫。加州綜合運輸計畫由加州運輸部主導，由每年共同服務約13億人次2的300多家運輸機構提供服務，旨在讓4,000萬加州居民的運輸變得更加簡單和更經濟實惠。

Monterey-Salinas Transit總經理兼執行長Carl Sedoryk表示：「我們致力於為我們所有的乘客服務，並提供簡單便利的新支付方法。非接觸式支付系統的推出意味著靈活性增加，我們很高興能與Visa及加州運輸部合作，為我們的社區帶來輕觸支付所具有的更多便利和安全優勢。」

MST示範專案取得成功

Visa解決方案Cybersource、專注於交通的支付平臺Littlepay以及交通票務和自動收費專家SC Soft，對MST示範專案的成功發揮了關鍵作用。Cybersource的平臺正在推動非接觸式解決方案在公共交通領域的快速上市，提供全套支付與詐騙管理工具及廣泛的合作夥伴與收單機構網路。Cybersource提供不限品牌的公共交通相容處理解決方案，讓營運商能夠更輕鬆地實作數位支付，同時幫助防止詐騙。Littlepay提供大眾交通交易處理服務，包括設定票價上限和保證經常乘車的乘客獲得最優惠的票價。SC Soft是一家系統整合商，專門為世界各地的運輸機構提供票務和自動收費解決方案。

Cybersource副總裁Fernando Souza表示：「Cybersource期待為加州綜合運輸計畫合作夥伴提供支援，以改善整個州內社區的交通狀況。交通營運商在採用這些解決方案方面具有較強的緊迫感，而我們致力於為安全順暢的非接觸式解決方案提供技術支援，以讓無接觸的非接觸式體驗在這一世界一直存在。」

加州運輸部部長Toks Omishakin表示：「消除交通乘坐障礙突顯加州綜合運輸計畫的意義，這一非接觸式支付示範計畫的推出顯示，整個加州朝向更簡單、更公平的公共交通系統邁出了重要一步。」

隨著越來越多的消費者意識到他們可以透過簡單而安全的輕觸來支付他們需要的東西，美國非接觸式支付的採用將繼續成長。在美國，如今每10筆Visa當面交易中就有一筆是透過輕觸支付完成的，自新冠疫情開始以來已經成長了2倍多，這顯示消費者對快速無接觸支付體驗的偏好增加。

關於Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球領先的數位支付公司。我們的使命是透過最具創新性、最可靠和最安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有先進的全球支付處理網路VisaNet，能夠在全球提供安全可靠的支付服務，每秒可處理6.5萬多筆交易。公司對創新的不懈努力是互聯商務能夠在各類設備上得以迅速發展的催化劑，也是全球各地的所有民眾實現無現金未來夢想的推動力。在世界從類比向數位轉變之際，Visa正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。如需瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、Visa的部落格和@VisaNews。

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1 Visa 2021會計年度第二季收益報告

2 加州運輸部，2018-2019會計年度

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