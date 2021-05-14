轻触乘车！Monterey-Salinas Transit成为加州首个为乘客提供Visa卡轻触支付方案的公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，通过与Visa、加利福尼亚州运输部(Caltrans)、Cybersource、Littlepay和SC Soft合作，Monterey-Salinas Transit (MST)成为加州首个为公交车乘客提供非接触式支付方案的交通机构。随着城市开始重新开放，公共交通将在恢复中发挥关键作用，而非接触式支付可为寻求减少身体接触点和互动的乘客及交通运营商提供一种安全和简单的体验。MST的乘客现在只需在MST公交车的读卡器上轻触一下他们的非接触式信用卡、借记卡、预付卡或支持支付的设备，就能以简单而安全的方式出行，无需在乘车时另外购买或充值交通卡或使用现金。

Visa的研究表明，在此类交通系统上启用轻触支付可以促进经济复苏，为周围社区的商户带来超过15%的交易额提升1。继芝加哥、迈阿密、纽约和俄勒冈州波特兰之后，MST成为美国第五个接受轻触支付票价的运输机构。MST也是美国第一个在大城市地区以外的地区采用轻触支付票价的公共交通机构。这表明非接触式支付适合希望提升客户体验的任何规模的机构。

Visa高级副总裁兼北美产品负责人Brian Cole表示：“Visa认识到扩大票价支付方案用户群体和获取途径的重要性，从而满足不同公共交通乘客的需求。与MST及加利福尼亚州运输部的合作可展示开放的非接触式支付如何支持创新和公平的票价政策，让全州的乘客和交通运营商都能从中受益。”

使用轻触支付的MST乘客将受益于“票价上限”政策，只要乘客全天使用同一张卡或同一个移动钱包支付，即可确保他们每天支付的票价不超过10美元。MST整个公交车队的“轻触支付”方案是加州综合出行计划(Cal-ITP)的第一个非接触式支付示范项目。加州综合出行计划由加利福尼亚州运输部牵头，由每年共同服务约13亿人次2的300多家运输机构提供服务，旨在让4,000万加州居民的出行变得更加简单和更经济实惠。

Monterey-Salinas Transit总经理兼首席执行官Carl Sedoryk表示：“我们致力于为我们所有的乘客服务，并提供简单便利的新支付方法。非接触式支付系统的推出意味着灵活性增加，我们很高兴能与Visa及加利福尼亚州运输部合作，为我们的社区带来轻触支付所具有的更多便利和安全优势。”

MST示范项目取得成功

Visa解决方案Cybersource、专注于交通的支付平台Littlepay以及交通票务和自动收费专家SC Soft，对MST示范项目的成功起了关键作用。Cybersource的平台正在推动非接触式解决方案在公共交通领域的快速上市，提供全套支付与欺诈管理工具及广泛的合作伙伴与收单机构网络。Cybersource提供不限品牌的公交兼容处理解决方案，让运营商能够更轻松地实施数字支付，同时帮助防止欺诈。Littlepay提供大众交通交易处理服务，包括设定票价上限和保证经常乘车的乘客获得最优惠的票价。SC Soft是一家系统集成商，专门为世界各地的运输机构提供票务和自动收费解决方案。

Cybersource副总裁Fernando Souza表示：“Cybersource期待为加州综合出行计划合作伙伴提供支持，以改善整个州内社区的交通状况。交通运营商在采用这些解决方案方面有着较强的紧迫感，而我们致力于为安全无缝的非接触式解决方案提供技术支持，以让无接触的非接触式体验在这一世界一直存在。”

加利福尼亚州运输部部长Toks Omishakin表示：“消除交通乘坐障碍突显加州综合出行计划的意义，这一非接触式支付示范项目的推出表明，整个加州向着更简单、更公平的公共交通系统迈出了重要一步。”

随着越来越多的消费者意识到他们可以通过简单而安全的轻触来支付他们需要的东西，美国非接触式支付的采用将继续增长。在美国，如今每10笔Visa当面交易中就有一笔是通过轻触支付完成的，自新冠疫情开始以来已经增长了2倍多，这表明消费者对快速无接触支付体验的偏好增加。

关于Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最具创新性、最可靠和最安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有先进的全球支付处理网络VisaNet，能够在世界范围内提供安全可靠的支付服务，每秒可处理6.5万多笔交易。公司对创新的不懈努力是互联商务能够在各类设备上得以迅速发展的催化剂，也是全球各地的所有民众实现无现金未来梦想的推动力。在世界从模拟向数字转变之际，Visa正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、Visa的博客和@VisaNews。

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1 Visa 2021财年第二季度收益报告

2 加利福尼亚州运输部，2018-2019财年

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