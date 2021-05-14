Northern Data提升所管理的Exahash數值，並與Digihost Technology Inc.達成可觀的利潤分成協定

法蘭克福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--比特幣挖礦領域首屈一指的基礎設施與其他高效能運算基礎設施解決方案供應商Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87)與新的加密貨幣客戶簽約——主要專注於比特幣挖礦的加拿大成長型區塊鏈科技公司Digihost Technology Inc. (TSXV: DGHI)。該交易還涵蓋向Digihost Technology Inc.銷售高效能數位挖礦機器。Northern Data預計將於2021年第三季部署首批礦機。這一新增的礦機部署將加速達成Northern Data於2021年達到全球管理的總算力超過6%的目標。Northern Data將使用公司自有的專屬預裝配且效能最佳化的行動資料中心（由再生天然氣供能），將部署於Digihost的自有設施，並就礦機的安裝和託管為Digihost提供託管服務。雙方已經在討論於2022年將合約增為至少2.5 Exahash的算力。根據託管協議和當前的比特幣價格，Northern Data將從可觀的利潤分成協議中分享每月約500萬歐元的營運利潤。Northern-Data執行長Aroosh Thillainathan表示：「我們非常高興與新託管客戶Digihost簽署這項頗具吸引力的協定。今天簽署的協議不僅反映出我們依循路線圖邁進，利用公司在加密貨幣領域全面的產品來達到里程碑，同時也顯示我們憑藉加值型業務合作關係獲得可靠的供應量，並加以利用。」

關於Northern Data：

Northern Data AG開發和運行高效能運算(HPC)領域的全球基礎設施解決方案。借助其針對特定客戶的解決方案，公司為不同領域的各種HPC應用提供基礎設施，例如比特幣挖礦、人工智慧、區塊鏈、大數據分析、物聯網或渲染。這家活躍於國際舞臺的公司如今是全球首屈一指的高效能運算解決方案提供商。Northern Data的高效能運算解決方案可部署於大型固定的資料中心，以及不受地點限制的行動式高科技資料中心。公司將其自行開發的軟體和硬體與智慧理念相結合，以確保永續的能源供應。Northern Data集團目前擁有約200名員工。

語言： 英語 公司： Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt/Main Germany 電話： +49 69 34 87 52 25 電郵： info@northerndata.de 網站： www.northerndata.de 國際證券識別編碼： DE000A0SMU87 德國證券識別編碼： A0SMU8 上市地點： 柏林、杜塞道夫、法蘭克福、漢堡、漢諾威、慕尼黑(m:access)、斯圖加的受監管非官方市場、Tradegate Exchange EQS News ID： 1195396

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。