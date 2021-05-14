Northern Data提升所管理的Exahash数值，并与Digihost Technology Inc.达成可观的利润分成协议

法兰克福--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--比特币挖矿领域领先的基础设施与其他高性能计算基础设施解决方案供应商Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87)签约新的加密货币客户——主要专注于比特币挖矿的加拿大增长型区块链技术公司Digihost Technology Inc. (TSXV: DGHI)。该交易还涵盖向Digihost Technology Inc.销售高性能数字挖矿机器。Northern Data预计将于2021年第三季度部署首批矿机。这一新增的矿机部署将加速实现Northern Data于2021年达到全球管理的总哈希率超过6%的目标。Northern Data将使用公司自有的专属预装配且性能优化的移动数据中心（由可再生天然气供能），将部署于Digihost的自有设施，并围绕矿机的安装和托管为Digihost提供托管服务。双方已经在讨论于2022年将合约增至至少2.5 Exahash的算力。基于托管协议和当前的比特币价格，Northern Data将通过可观的利润分成协议分享每月约500万欧元的运营利润。Northern-Data首席执行官Aroosh Thillainathan表示：“我们非常高兴与我们的新托管客户Digihost签署这个颇具吸引力的协议。今天协议的签署不仅反映了我们正在利用公司在加密货币领域全面的产品来实现我们的路线图，创造里程碑，同时也表明我们通过增值型业务合作关系获得了可靠的供应量，并加以利用。”

关于Northern Data：

Northern Data AG开发和运行高性能计算(HPC)领域的全球基础设施解决方案。借助其针对特定客户的解决方案，公司为不同领域的各种HPC应用提供基础设施，例如比特币挖矿、人工智能、区块链、大数据分析、物联网或渲染。这家活跃于国际舞台的公司如今是全球领先的高性能计算解决方案提供商。Northern Data的高性能计算解决方案可部署于大型固定的数据中心以及不受地点限制的移动式高科技数据中心。公司将其自行开发的软件和硬件与智能理念相结合以确保可持续的能源供应。Northern Data集团目前拥有约200名员工。

语言： 英语 公司： Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt/Main Germany 电话： +49 69 34 87 52 25 电邮： info@northerndata.de 网站： www.northerndata.de 国际证券识别编码： DE000A0SMU87 德国证券识别编码： A0SMU8 上市地点： 柏林、杜塞尔多夫、法兰克福、汉堡、汉诺威、慕尼黑(m:access)、斯图加特的受监管非官方市场、Tradegate Exchange EQS News ID： 1195396

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