Swimlane ed Elastic si alleano per rendere disponibile framework estendibile per i team che si occupano delle attività di sicurezza

DENVER e MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Swimlane, azienda che produce la piattaforma di automazione della sicurezza leader del settore, ed Elastic (NYSE: ESTC), creatrice di Elasticsearch ed Elastic Stack, hanno annunciato in data odierna un'alleanza strategica per aiutare i team adibiti alla sicurezza nel mondo ad abbattere i silo nei processi di sicurezza, fornendo uno strumento per moltiplicare le forze dei team dediti alla sicurezza, costantemente sopraffatti.

La partnership mira a incrementare le integrazioni di prodotti esistenti, con lo sviluppo congiunto di nuove capacità per garantire una maggiore efficienza ed efficacia dei team nella protezione delle rispettive aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.