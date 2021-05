Swimlane y Elastic unen fuerzas para ofrecer una estructura extensible dirigida a equipos de operaciones de seguridad

DENVER & MOUNTAIN VIEW, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Swimlane, proveedor de la plataforma de automatización de seguridad líder de la industria, y Elastic (NYSE: ESTC), la empresa que está detrás de Elasticsearch y Elastic Stack, anunciaron hoy una alianza estratégica con el objetivo de ayudar a que los equipos de seguridad globales rompan los silos en sus procesos de seguridad, además de ser un multiplicador de fuerzas para los equipos de operaciones de seguridad que están perpetuamente saturados.

Esta alianza potenciará las integraciones de productos existentes y desarrollará de forma conjunta nuevas capacidades para ayudar a que los equipos de seguridad sean más eficientes y eficaces en la protección de sus organizaciones.

El poder de la combinación de escala y automatización

Las integraciones clave permitirán que incluso equipos de operaciones de seguridad altamente distribuidos reduzcan en gran medida la fricción relacionada con tareas de recopilación de contexto y contención de amenazas. A su vez, esto permitirá ahorrar un tiempo crítico que ayudará a que los analistas clasifiquen las alertas rápidamente y minimicen el daño provocado por las amenazas.

Swimlane y Elastic planean más mejoras en la experiencia de producto mediante:

Una estructura extensible que va más allá del centro de operaciones de seguridad y llega a otros aspectos de ITOps, DevOps, la nube y más

Soporte para casos de uso ampliado que ayuda a mejorar métricas clave como tiempo de permanencia, tiempo medio de resolución (MTTR) y tasas de falsos positivos

Capacidades que aportan automatización a una variedad más amplia de datos de seguridad, incluido el enriquecimiento en tiempo real de un gran ecosistema de integraciones

Mayores capacidades de cumplimiento y auditoría para apoyar la toma de decisiones y el mantenimiento de registros

Construido sobre bases sólidas

Desde hace mucho tiempo, Swimlane ofrece integraciones sólidas con Elastic Stack para que los equipos de seguridad puedan optimizar la respuesta a incidentes, la administración de inteligencia de amenazas y la detección de amenazas. Las nuevas integraciones con Elastic Security permitirán que los equipos de centros de operaciones de seguridad aprovechen este mayor soporte para clasificar alertas, administrar casos e investigar incidentes, como puede hacerse con las funcionalidades de Cases y Timeline dentro de Elastic Security, además de contar con la capacidad de automatizar la administración de análisis SIEM basados en telemetría y eventos de seguridad.

Combinado con la amplia visibilidad que ofrece el enfoque ampliable a escala masiva de Elastic para buscar en cualquier fuente de información (datos de seguridad, datos de observabilidad, datos de la IoT, etc.), los clientes se beneficiarán con una mejor utilización de las inversiones de seguridad existentes.

La importancia de una seguridad transparente

Swimlane y Elastic comparten una fuerte convicción en cuanto al enfoque abierto de la seguridad.

Swimlane ofrece un amplio conjunto de integraciones con las herramientas de seguridad más comunes de la era de la nube, con el apoyo de una potente red de usuarios y expertos en seguridad que comparten abiertamente prácticas recomendadas en desarrollo de procedimientos y respuesta a incidentes.

Elastic prioriza la facilidad de integración y desarrollo de funcionalidades con Elastic Stack. El código de Elastic está alojado en repositorios públicos, y la empresas mantiene un compromiso con procesos de desarrollo abierto y una interacción transparente y abierta con la comunidad.

Más información sobre las integraciones de Swimlane aquí y sobre las integraciones de Elastic aquí.

Citas complementarias:

“Juntas, la plataforma de Swimlane y las soluciones de Elastic logran una combinación única de visibilidad y procesabilidad, algo que los equipos de seguridad necesitan para resolver amenazas modernas y mejorar la posición de seguridad general”, afirmó Cody Cornell , cofundador y director de estrategia de Swimlane. “El área de superficie tecnológica que es responsabilidad de los equipos es más grande que nunca, y sigue en permanente crecimiento. La capacidad de agregar, buscar y procesar telemetría de seguridad a escala será uno de los factores clave para el éxito de los equipos de seguridad actuales y futuros”.

"Swimlane es un componente importante del ecosistema de Elastic. Asumimos el compromiso de profundizar la alianza entre Elastic Security y Swimlane para ofrecer la mejor experiencia de producto integrado a los clientes", señaló Nate Fick, gerente general de seguridad de Elastic.

Acerca de Swimlane

Swimlane está en la vanguardia de las soluciones de automatización de seguridad, incluidos casos de uso de SOAR, y se fundó para ofrecer soluciones de seguridad escalables y flexibles a organizaciones que luchan contra la fatiga de alertas, la proliferación de proveedores y la escasez de personal crónica. La plataforma de automatización de seguridad de Swimlane ayuda a que las organizaciones resuelvan todo tipo de necesidades de operaciones de seguridad (SecOps), incluidas las priorización de alertas, la orquestación de herramientas y la automatización de la neutralización de amenazas para poder mejorar el rendimiento en toda la organización. Swimlane tiene su sede central en Denver (Colorado), y cuenta con operaciones en América del Norte, América Central, Europa, Oriente Medio y Australia. Para más información, visite www.Swimlane.com.

Acerca de Elastic

Elastic es una empresa de búsqueda construida con una tradición abierta y gratuita. Todos pueden usar los productos y las soluciones de Elastic para dar sus primeros pasos de manera rápida y sin inconvenientes. Elastic ofrece tres soluciones de búsqueda, observabilidad y seguridad empresarial diseñadas con base en una pila tecnológica que puede implementarse en cualquier lugar. Desde la búsqueda de documentos hasta la supervisión de infraestructura para detectar amenazas, Elastic hace que los datos sean utilizables en tiempo real y a escala. Miles de organizaciones en todo el mundo, entre ellas Cisco, eBay, Goldman Sachs, Microsoft, The Mayo Clinic, NASA, The New York Times, Wikipedia y Verizon, usan Elastic en sus sistemas de misión crítica. Fundada en 2021, Elastic es una empresa distribuida que cuenta con "Elasticians" alrededor del mundo, además de cotizar en la bolsa de valores de Nueva York con el teletipo ESTC. Más información en elastic.co.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.