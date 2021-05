Swimlane e Elastic fazem parceria para produzir uma estrutura extensível para as equipes de operações de segurança

DENVER e MOUNTAIN VIEW, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Swimlane, fornecedora da plataforma de automação de segurança com liderança na indústria, e Elastic (NYSE: ESTC), a empresa por trás do Elasticsearch e Elastic Stack, anunciaram hoje uma parceria estratégica para ajudar as equipes de segurança global a fragmentar silos (ou repositórios de dados) em processos de segurança e fornecer um multiplicador de forças às equipes de operações de segurança que estão sempre sobrecarregadas.

Esta parceria vai aprimorar as integrações de produtos existentes e desenvolver conjuntamente novas capacidades para ajudar as equipes de segurança a serem mais eficientes e eficazes na proteção de suas empresas.

O poder combinado da escala e automação

As principais integrações possibilitarão que até mesmo equipes de operações de segurança altamente distribuídas reduzam significativamente o atrito associado às tarefas de coleta de contexto e de contenção de ameaças — proporcionando economia de tempo essencial que pode ajudar os analistas a fazer rapidamente a triagem de alertas, enquanto minimiza os danos decorrentes das ameaças.

A Swimlane e a Elastic planejam melhorias adicionais para a experiência do produto por meio de:

Uma estrutura extensível que vai além do centro de operações de segurança para outros aspectos de ITOps, DevOps, nuvem e muito mais

Maior suporte aos casos de uso, o que ajuda a melhorar as principais métricas, como tempo de permanência, tempo médio de resolução (MTTR) e taxas de falso-positivo

Capacidades que trazem automação para vários tipos de dados de segurança, incluindo enriquecimento em tempo real de um amplo ecossistema de integrações

Recursos aprimorados de conformidade e auditoria para apoiar a tomada de decisões e manutenção de registros

Construídas sobre uma base sólida

A Swimlane há muito fornece integrações robustas com o Elastic Stack, o que permite às equipes de segurança otimizar a resposta a incidentes, o gerenciamento de inteligência contra ameaças e a caça a ameaças (threat hunting). Novas integrações com o Elastic Security possibilitarão que as equipes de SOC aproveitem o suporte expandido para a triagem de alertas, gerenciamento de casos e investigação de incidentes, conforme realizado por meio dos recursos de casos e linha do tempo dentro do Elastic Security, assim como a capacidade para automatizar o gerenciamento de análises SIEM com base em eventos de segurança e telemetria.

Combinado com a ampla visibilidade oferecida pela abordagem altamente escalável da Elastic para pesquisar em qualquer fonte de dados - dados de segurança, dados de observação, dados de IoT e muito mais - os clientes se beneficiarão de uma melhor utilização dos investimentos existentes em segurança.

A importância da transparência na segurança

A Swimlane e a Elastic compartilham uma forte crença em uma abordagem aberta com relação à segurança.

A Swimlane oferece um amplo conjunto de integrações com as ferramentas de segurança mais comuns da era da nuvem, com o suporte de uma rica comunidade de usuários e especialistas em segurança que compartilham abertamente as melhores práticas no desenvolvimento de manuais e resposta a incidentes.

A Elastic prioriza facilitar a integração e o desenvolvimento de funcionalidades com o uso do Elastic Stack. O código do Elastic está alojado em repositórios públicos e a empresa mantém o compromisso com um processo de desenvolvimento aberto e com envolvimento direto e transparente com a comunidade.

Veja mais sobre as integrações da Swimlane aqui e integrações da Elastic aqui.

Menções de apoio:

“Juntas, a plataforma da Swimlane e as soluções da Elastic possibilitam uma combinação única de visibilidade e capacidade de ação que as equipes de segurança precisam para lidar com ameaças modernas e melhorar a postura geral da segurança cibernética”, disse Cody Cornell , cofundador e diretor de estratégia na Swimlane. “A área de superfície de tecnologia pela qual as equipes são responsáveis é maior do que nunca e só parece crescer. A capacidade de agregar, pesquisar e agir na telemetria de segurança em escala será um dos principais fatores de sucesso para as equipes de segurança da atualidade e do futuro.”

, cofundador e diretor de estratégia na Swimlane. “A área de superfície de tecnologia pela qual as equipes são responsáveis é maior do que nunca e só parece crescer. A capacidade de agregar, pesquisar e agir na telemetria de segurança em escala será um dos principais fatores de sucesso para as equipes de segurança da atualidade e do futuro.” “A Swimlane é um componente importante do ecossistema da Elastic. Estamos empenhados em aprofundar a parceria entre a Elastic Security e a Swimlane para oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de produto integrada”, disse Nate Fick, gerente geral de segurança na Elastic.

Sobre a Swimlane

A Swimlane está na vanguarda das soluções de automação, incluindo casos de uso SOAR (Orquestração, Automação e Resposta de Segurança), e foi fundada para oferecer soluções de segurança escalonáveis e flexíveis para empresas que lutam contra a fadiga de alertas, proliferação de fornecedores e escassez crônica de pessoal. A plataforma de automação de segurança da Swimlane ajuda as empresas a lidar com todas as necessidades de operações de segurança (SecOps), incluindo a priorização de alertas, orquestração de ferramentas e automação da eliminação de ameaças - o que melhora o desempenho em toda a empresa. A Swimlane tem sua sede em Denver, Colorado, e conta com operações na América do Norte, América Central, Europa, Oriente Médio e Austrália. Para mais informações, visite www.Swimlane.com.

Sobre a Elastic

A Elastic é uma empresa de pesquisa que foi construída com um patrimônio livre e aberto. Qualquer pessoa pode usar os produtos e soluções da Elastic para começar suas operações de forma rápida e sem atrito. A Elastic oferece três soluções para a pesquisa corporativa, capacidade de observação e segurança, construídas em uma pilha de tecnologia que pode ser implantada em qualquer lugar. Desde a localização de documentos até o monitoramento da infraestrutura e busca de ameaças, a Elastic torna os dados utilizáveis em tempo real e em escala. Milhares de empresas no mundo inteiro, incluindo a Cisco, eBay, Goldman Sachs, Microsoft, The Mayo Clinic, NASA, The New York Times, Wikipedia e Verizon, utilizam os produtos e soluções da Elastic para alimentar sistemas de missão crítica. Fundada em 2012, a Elastic é uma empresa distribuída com filiais Elastic em todo o mundo e tem ações publicamente negociadas na NYSE sob o símbolo ESTC. Saiba mais em elastic.co.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.