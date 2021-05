Genomic Vision annonce la poursuite de son partenariat avec Sanofi suite à la finalisation réussie de sa première étape

BAGNEUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui avoir terminé avec succès le premier volet d'un accord de recherche en trois parties pour la caractérisation génétique des banques de cellules de Sanofi.

En 2019, Genomic Vision a initié la première partie d'un partenariat avec Sanofi Genzyme (l'unité mondiale de soins spécialisés de Sanofi) pour caractériser les lignées cellulaires transformées pour la bio-production et pour comparer sa technologie propriétaire de peignage moléculaire aux autres méthodes d'analyse.

Les résultats obtenus dans cette première étape, confortent la démarche de Genomic Vision et ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la caractérisation génétique des lignées cellulaires transformées.

Le peignage moléculaire avec les gammes de produits FiberVision® fournit une visualisation à l'échelle d'une molécule des schémas d'intégration transgéniques avec une sensibilité élevée et des résultats quantitatifs, sans biais lié à l'amplification.

Cela permet de contrôler avec précision la qualité des lignées cellulaires et d'évaluer leur stabilité tout au long du processus de fabrication, une étape essentielle dans le développement et la production de nombreux produits biologiques, notamment les particules virales, les protéines thérapeutiques recombinantes, les anticorps monoclonaux, et de contribuer à la production de vaccins.

En parallèle, Genomic Vision continue de travailler avec d'utres industriels du consortium NIST (U.S. National Institute of Standards and Technology) pour développer des outils de contrôle de qualité à utiliser dans les thérapies basées sur l'édition du génome.

Dominique Remy-Renou, Présidente du Directoire de Genomic Vision, commente : « La résolution, la visualisation et la sensibilité étant des exigences essentielles pour les tests de stabilité génétique et de clonalité, le peignage moléculaire est en passe de contribuer à créer une nouvelle référence pour la bioproduction et la fabrication de lignées cellulaires. Nous sommes satisfaits d'avoir franchi avec succès cette première étape et restons confiants pour la suite des travaux. L'engagement avec Sanofi Genzyme est une preuve de la façon dont Genomic Vision peut étendre l'utilité du peignage moléculaire à des marchés en forte croissance. »

***

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

***

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 février 2021, sous le numéro d’enregistrement R21-002, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.