Mitsubishi Power e Texas Brine unem forças em soluções de armazenamento de hidrogênio em larga escala para apoiar os esforços de descarbonização no leste dos Estados Unidos

A Mitsubishi Power Americas e a Texas Brine Company estão colaborando para desenvolver soluções de armazenamento de hidrogênio em larga escada e longa duração no leste dos Estados Unidos. O armazenamento de hidrogênio de longa duração é uma importante tecnologia capacitadora para a transição para um futuro de energia com carbono líquido zero. Na foto: Cabeça de poço de caverna de armazenamento de gás da Texas Brine. (Crédito: Texas Brine Company)

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power Americas, Inc., e a Texas Brine Company, LLC assinaram um acordo para desenvolver soluções de armazenamento de hidrogênio em larga escala e longa duração no leste dos Estados Unidos. O armazenamento de hidrogênio de longa duração é uma importante tecnologia capacitadora para a transição para um futuro de energia com carbono líquido zero.

Essa colaboração expande a capacidade da Mitsubishi Power de armazenar hidrogênio com segurança e economia em cavernas de sal em localidades estratégicas na América do Norte. A maior produtora de salmoura do país, a Texas Brine e suas afiliadas possuem locais de sal em Nova York, Virgínia, Texas e Louisiana que permitirão acesso aos principais centros de carga no Nordeste, Meio-Atlântico e Costa do Golfo.

Os depósitos de sal são recursos geológicos únicos, nos quais cavernas podem ser a solução extraída para fornecer armazenamento seguro, confiável e econômico de gás a granel. O hidrogênio pode ser armazenado em cavernas de sal por décadas na Costa do Golfo dos EUA. Expandir o uso de cavernas de sal para armazenamento de energia de hidrogênio em outras regiões oferece uma oportunidade significativa para criar uma infraestrutura para recursos de energia limpa nos EUA, para beneficiar setores como energia, transporte e manufatura que estão almejando emissões de carbono líquido zero.

A colaboração com a Texas Brine melhora a infraestrutura em desenvolvimento de hidrogênio da Mitsubishi Power:

Em 2019, a Mitsubishi Power anunciou uma joint venture com a Magnum Development para desenvolver o maior projeto de armazenamento de energia renovável do mundo, o Projeto de Armazenamento de Energia Limpa Avançada, para permitir esforços de descarbonização no oeste dos EUA. Esse local fica no topo de uma enorme cúpula de sal em Delta, Utah, e junto ao Projeto de Energia Intermontana, que possui interconexões de transmissão para os principais centros de demanda do oeste.

Em setembro de 2020, a Mitsubishi Power anunciou um acordo de desenvolvimento conjunto com a Entergy para colaborar em levar projetos de descarbonização para empresas de serviços públicos da Entergy em quatro estados.

Também em setembro, a Mitsubishi Power anunciou que havia assegurado seleções técnicas para três projetos, utilizando suas turbinas a gás M501JAC prontas para hidrogênio no Projeto Danskammer sendo desenvolvido pela Agate Power em Newburg, NY, no Projeto Chickahominy Power sendo desenvolvido pela Balico na Virgínia, e no Projeto Harrison Power sendo desenvolvido pela EmberClear.

A colaboração com a Texas Brine complementa o crescente portfólio da Mitsubishi Power de turbinas a gás prontas para hidrogênio, posicionando o armazenamento de hidrogênio em larga escala em estreita proximidade com projetos, permitindo acesso ao armazenamento econômico de energia renovável em escala de serviço público.

A colaboração da Mitsubishi Power com a Texas Brine fornece outros benefícios simbióticos. A salmoura, uma mistura de água e sal, é produzida durante a mineração de solução de formações de sal. Ela pode ser utilizada como uma matéria-prima crítica para a indústria química, ou pode ser desidratada para produzir sal para mercados de alimentos, degelo, agrícola, industrial e abrandamento de água. O coproduto do processo de mineração da solução é um repositório subterrâneo que pode ser utilizado para armazenar commodities líquidas ou gasosas, como o hidrogênio. Por outro lado, quando uma caverna de sal é desenhada e projetada especificamente para o armazenamento de hidrogênio, ela emprega o mesmo processo de mineração de solução, que termina criando um coproduto da salmoura que pode ser utilizado como matéria-prima.

A aliança focará inicialmente em locais existentes controlados pela Texas Brine e suas afiliadas. As duas empresas avaliarão a oportunidade para armazenamento de hidrogênio em cavernas novas e existentes, juntamente com detalhados estudos de design e engenharia para apoiar necessidades de armazenamento de hidrogênio. As empresas também explorarão aplicações de novos empreendimentos que possam se beneficiar do armazenamento de hidrogênio, como também produção de salmoura e sal seco.

Ted Grabowski, presidente e diretor executivo da Texas Brine, disse: “ Alianças estratégicas que melhoram a colaboração entre domínios do setor são críticas para o uso econômico de recursos. Esperamos colaborar com a Mitsubishi Power para apoiar o armazenamento seguro e de baixo custo de hidrogênio em nossas localidades no leste dos EUA e para explorar oportunidades sinergéticas em localidades em outras partes do país”.

Paul Browning, presidente e diretor executivo da Mitsubishi Power Americas, disse: “ Para alcançar uma transição para um futuro de carbono líquido zero, precisamos trabalhar com parceiros. São necessárias parcerias inovadoras e equipes entre setores para descarbonizar múltiplas verticais. Nossa aliança com a Texas Brine suporta nossa missão de fornecer soluções de geração e armazenamento de energia aos nossos clientes, capacitando-os a combater as mudanças climáticas de maneira econômica e confiável e promover a prosperidade humana. Junto com nossos parceiros, estamos criando uma ‘Change in Power’ (Mudança na Energia)”.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc., com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de dois mil especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários se dedicam a capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Sul e na América do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aeroderivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power, Ltd. é subsidiária de propriedade integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Texas Brine Company, LLC

A Texas Brine é uma empresa de propriedade familiar baseada em Houston, Texas, com uma orgulhosa tradição em negócios relacionados ao sal. Fundada em 1946, a Texas Brine ajudou a desbravar a produção comercial de salmoura através da mineração da solução em cúpulas de sal e cofundou o Instituto de Pesquisa de Mineração de Solução, para promover o entendimento e a experiência nessa área em evolução. Atualmente fornecemos mais de 35% das necessidades de salmoura da indústria cloro-álcali — criando milhões de barris de capacidade de armazenamento por ano. Nossas cavernas subterrâneas desenvolvidas através da produção de salmoura são projetadas para atender às necessidades de armazenamento para uma grande variedades de produtos líquidos e gasosos. Nosso foco está nas necessidades dos nossos clientes, desde operar ativos de propriedade do cliente a desenvolver e possuir locais de novos empreendimentos dedicados a uma planta do cliente. Devido a esse compromisso com o serviço, não é surpresa que a Texas Brine tenha relacionamentos com clientes que se estendem por meio século. Para saber mais, acesse o website da Texas Brine e siga-nos no LinkedIn.

