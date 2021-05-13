UPL宣布與明治醫藥合作，在東南亞地區獨家供應水稻殺蟲劑Flupyrimin產品

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--永續農業解決方案的全球供應商UPL Ltd.今天宣布，其子公司已與日本公司明治製果藥業株式會社（Meiji Seika Pharma Co., Ltd.，簡稱「明治醫藥」）簽訂授權合約，獲得東南亞地區Flupyrimin水稻殺蟲劑的獨家授權。

根據該授權合約，UPL將獲得在東南亞地區開發、註冊和商品化用於水稻葉面噴灑的Flupyrimin製劑的獨家權利，從而擴大雙方在該化合物方面的現有合作。

除了此項最新協議外，UPL的子公司和明治醫藥還於2018年達成了一項獨家授權合約，授權UPL在印度商品化用於水稻的Flupyrimin製劑。此外，在2020年，兩家公司還簽署了一項長期全球商業獨家協議，內容為將Flupyrimin用於種子處理和犁溝內應用，該協議適用範圍不包括日本、韓國和臺灣，且在中國大陸為非獨家模式。

Flupyrimin是一種由明治醫藥首先發現並獲得專利的活性成分(AI)，也是IRAC在2021年定義的新作用模式亞組Pyridylidenes中的唯一AI。Flupyrimin還是一種具有獨特生物學特性的新型殺蟲劑，具有多種功效，能有效防治主要的水稻害蟲，如褐飛蝨和水稻螟蟲等，包括那些對現有殺蟲劑具有抗性的種群。

兩家公司將繼續合作，開發以Flupyrimin為基礎的差異化解決方案，以消除農民的痛點，並改善他們的生計。

UPL執行長Jai Shroff表示：「我們很高興透過本次就Flupyrimin展開的互利合作擴大與明治醫藥的關係，為東南亞地區的種植者提供獲得這種重要AI的途徑。我們的OpenAgTM Purpose專案為發展和擴大重要關係打開了大門，這些關係為所有人創造永續的成長並確保農民的適應能力。明治醫藥是UPL的重要合作夥伴，我們期待雙方能持續合作，達成雙贏。」

明治醫藥總裁兼代表董事Daikichiro Kobayashi表示：「與UPL簽署合作協議是我們前進路上的重要一步，有助於向種植者提供差異化解決方案，解決他們的田間挑戰。我們很高興能繼續加強與UPL的關係，共同向東南亞農民提供這種創新且有效的AI。」

關於UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)是永續農業產品和解決方案的全球供應商，年營收超過50億美元。我們是一家目標導向型公司。透過旗下OpenAg專案，UPL專注於促進整個農業價值鏈的進步。我們正在建設一個網路，以重新定義整個產業的思維和工作方式——在努力實現使每種食品更具永續性的使命時，我們對新想法、創新方式和新的解決方案持開放態度。作為全球首屈一指的農業解決方案公司之一，我們強大的產品組合包括生物技術和傳統的作物保護解決方案，擁有超過1.36萬項註冊。我們的業務遍及逾130個國家，在全球擁有超過1萬名員工。

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