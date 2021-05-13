UPL宣布与明治医药合作，在东南亚地区独家供应水稻杀虫剂Flupyrimin产品

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--可持续农业解决方案的全球供应商UPL Ltd.今天宣布，其子公司已与日本公司明治制果药业株式会社（Meiji Seika Pharma Co., Ltd.，简称“明治医药”）签订许可协议，获得东南亚地区Flupyrimin水稻杀虫剂的独家授权。

根据该许可协议，UPL将获得在东南亚地区开发、注册和商业化用于水稻叶面喷施的Flupyrimin制剂的独家权利，从而扩大双方在该化合物方面的现有合作。

除了此项最新协议外，UPL的子公司和明治医药还于2018年达成了一项独家许可协议，授权UPL在印度商业化用于水稻的Flupyrimin制剂。此外，在2020年，两家公司还签署了一项长期全球商业独家协议，内容为将Flupyrimin用于种子处理和犁沟内应用，该协议适用范围不包括日本、韩国和中国台湾，且在中国大陆为非独家模式。

Flupyrimin是一种由明治医药首先发现并获得专利的活性成分(AI)，也是IRAC在2021年定义的新作用模式亚组Pyridylidenes中的唯一AI。Flupyrimin还是一种具有独特生物学特性的新型杀虫剂，具有多种功效，能有效防治主要的水稻害虫，如褐稻飞虱和水稻螟虫等，包括那些对现有杀虫剂具有抗性的种群。

两家公司将继续合作，开发基于Flupyrimin的差异化解决方案，以消除农民的痛点，并改善他们的生计。

UPL首席执行官Jai Shroff表示：“我们很高兴通过本次就Flupyrimin开展的互利合作扩大与明治医药的关系，为东南亚地区的种植者提供获得这种重要AI的途径。我们的OpenAgTM Purpose项目为发展和扩大重要关系打开了大门，这些关系为所有人创造可持续的增长并确保农民的适应能力。明治医药是UPL的重要合作伙伴，我们期待双方能持续合作，达成双赢。”

明治医药总裁兼代表董事Daikichiro Kobayashi表示：“与UPL签署合作协议是我们前进路上的重要一步，有助于向种植者提供差异化解决方案，解决他们的田间挑战。我们很高兴能继续加强与UPL的关系，共同向东南亚农民提供这种创新且有效的AI。”

关于UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)是可持续农业产品和解决方案的全球供应商，年营收超过50亿美元。我们是一家目标导向型公司。通过旗下OpenAg项目，UPL专注于促进整个农业价值链的进步。我们正在建设一个网络，以重新定义整个行业的思维和工作方式——在努力实现使每种食品更具可持续性的使命时，我们对新想法、创新方式和新的解决方案持开放态度。作为全球首屈一指的农业解决方案公司之一，我们强大的产品组合包括生物技术和传统的作物保护解决方案，拥有超过1.36万项注册。我们的业务遍及逾130个国家，在全球拥有超过1万名员工。

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