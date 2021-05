Parceiros da ServiceNow no Brasil capitalizam crescimento do mercado e expandem suas competências mais rápido do que os rivais globais

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Os parceiros do ecossistema brasileiro da ServiceNow estão aproveitando um mercado em crescimento para expandir seus negócios e a abrangência de seus serviços, de acordo com um novo relatório publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria.

O relatório ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners 2021 para o Brasil identificou que os provedores de serviços locais estão indo além da funcionalidade principal do ServiceNow, o gerenciamento de serviços de IT (ITSM), para fornecer uma plataforma de fluxo de trabalho ágil capaz de gerenciar solicitações e casos de negócios para diversas funções corporativas. Já os grandes parceiros globais da ServiceNow têm expandido suas ofertas mais lentamente do que esses provedores locais, perdendo oportunidades de fornecer serviços de transformação digital mais amplos, diz o relatório.

Os provedores brasileiros estão entrando em uma onda global de crescimento para a ServiceNow, que aumentou significativamente os serviços por assinatura no ano passado, apesar da pandemia COVID-19, diz a ISG. A empresa sediada nos EUA tem fortalecido continuamente seu ecossistema de parceiros no Brasil, incluindo esforços para expandi-lo além da Região Sudeste em São Paulo e Rio de Janeiro e para garantir que soluções específicas estejam disponíveis em áreas como segurança e conformidade.

“Os parceiros da ServiceNow no Brasil sabem reconhecer uma oportunidade de crescimento quando a veem”, disse Jan Erik Aase, partner and global leader da ISG Provider Lens Research. “Eles estão ajudando as empresas brasileiras a adotar a transformação digital por meio de uma plataforma bem conhecida e abrindo o caminho para a expansão do ecossistema ServiceNow local”.

A ServiceNow ganhou participação de mercado por flexibilizar o fluxo de trabalho com uma tecnologia sólida, aproveitando a facilidade de uso dos aplicativos em nuvem e uma interface de usuário intuitiva, afirma o relatório. A plataforma tem grande potencial para ganhar força em novos setores, incluindo saúde, telecomunicações, finanças e área jurídica.

No atual mercado aquecido para a ServiceNow, encontrar recursos qualificados e experientes tem sido difícil, de acordo com o relatório. Por isso, os provedores de serviços locais vêm treinando funcionários de outras áreas para trabalhar nas ofertas da ServiceNow.

ISG vê a tendência global de consolidação de fornecedores acontecendo no Brasil. A aquisição da parceira brasileira da ServiceNow Elite, Organize Cloud Labs, pela Accenture em agosto de 2020 provavelmente foi a primeira de muitas aquisições, diz o relatório. E, como ocorreu anteriormente entre os parceiros de serviço SAP locais, em alguns casos, equipes inteiras de projeto deixaram seus empregadores para abrir novas empresas. Os clientes finais devem se preocupar com essa última tendência, que pode deixá-los sem a experiência prática de que precisam. Os fornecedores, por sua vez, precisam oferecer benefícios como treinamento, progressão na carreira e participação nos lucros para reter esses funcionários, afirma o relatório.

O relatório ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners 2021 para o Brasil avalia a capacidade de 24 provedores de serviços em três quadrantes: ServiceNow Consulting Services, ServiceNow Implementation & Integration Services e ServiceNow Managed Services.

O relatório identifica a Accenture e a Capgemini como Líderes em três quadrantes. AlparService, Aoop, Deloitte, DXC Technology e nuvolax são nomeados como Líderes em dois quadrantes cada. ProV e TIVIT são Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Extreme Digital Solutions, Infosys e Stefanini são classificados como Rising Stars—empresas com um “portfolio promissor” e “grande potencial future” na definição da ISG – em um quadrante cada.

Uma versão customizada do relatório está disponibilizada pela Aoop.

O relatório ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners 2021 para o Brasil está disponível para os assinantes da ISG ou para compra eventual nessa webpage.

