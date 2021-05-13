Aspect Software宣布與Noble Systems合併

麻塞諸塞州韋斯特福德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，Aspect Software將和位於喬治亞州亞特蘭大市的Noble Systems合併，組成名為Alvaria™（發音為：ahl-vahr-ee-uh）的新的跨國公司，將提供最佳化的客戶體驗及員工敬業度軟體和雲端服務技術解決方案。

新合併的公司將由Aspect總裁兼執行長Patrick Dennis領導。

Aspect總裁兼執行長Patrick Dennis表示：「此次合併將把客戶體驗領域的兩家領軍企業結合在一起，形成一股推動創新和成長的主要力量。我們合併後的客戶群包括全球首屈一指的金融機構、醫療保健、線上零售以及旅遊和運輸公司。我們非常高興能夠開啟企業發展的下一個階段旅程。」

總部位於波士頓的私募股權公司Abry Partners（簡稱Abry）領導了此次合併，現在是合併後公司的主要所有者。Aspect的所有者Vector Capital將繼續持有少數股權。合併交易的總價值超過10億美元。

Abry合夥人Tomer Yosef-Or表示：「在Patrick及Vector團隊的領導下，Aspect的轉型給我們留下了深刻的印象。Noble Systems將是出色的合併合作夥伴，使Alvaria成為市場上更強大的競爭對手。」

Vector Capital董事總經理Andy Fishman補充道：「我們祝賀並感謝Patrick和整個Aspect組織所做的出色工作。我們很高興與Abry合作將Aspect和Noble Systems合併為新公司Alvaria，並期待著為新公司的下一階段發展提供支援。」

Noble Systems創辦人兼執行長Jim Noble將轉任Abry和Alvaria的顧問。Yosef-Or先生繼續道：「Jim對這一市場產生了持久的影響。他帶領Noble走過了30年的創新和發展歷程。此次合併是他令人交口稱譽的事業成功的恰當體現。」

此次合併的消息受到了知名產業分析師的高度關注。Frost & Sullivan資訊與通訊技術行業總監Nancy Jamison認為，「Aspect + Noble是雙強結合。兩家公司的技術堆疊和市場佔有率相結合，特別是在對外聯絡管理方面，將使Alvaria成為該領域極為強大的參與者。這對全世界的企業客戶來說應該是個好消息。」

國際數據資訊(IDC)客戶關懷與CRM研究副總裁Mary Wardley認為，「Aspect與Noble的合併將成為客服中心市場的一劑強心劑，原因有幾個：一是給市場帶來驚喜，二是這兩家公司和產品線帶來的長期機會。大型企業客戶尤其會看到隨後創新帶來的巨大好處。隨著供應商爭奪客戶和市場版圖，這可能會刺激更多的收購。」

Alvaria產品長兼行銷長Michael Harris表示：「我們推出Alvaria的時間安排非常緊迫，首先是立即推出我們的新企業標誌和網站www.alvaria.com，緊接著是合併後營運。Aspect Software和Noble Systems的客戶可繼續使用他們目前所倚重的現有產品和服務來提供任務關鍵型服務，不會受到干擾，然後順暢過渡到下一代Alvaria系統和服務。」

富瑞集團(Jefferies LLC)擔任Aspect Software和Vector Capital的獨家財務顧問，Paul Hastings LLP擔任他們的法律顧問。TD Securities (USA) LLC擔任Abry Partners的財務顧問，凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)擔任其法律顧問。安睿順德倫律師事務所(Eversheds Sutherland)擔任Noble Systems的法律顧問。

關於Alvaria：

Alvaria由Aspect Software和Noble Systems合併而成，這兩家公司都是客戶體驗(CX)和員工敬業度解決方案領域的技術領導者。Alvaria的名稱源自拉丁文，意為「蜂巢」——這是幾百萬年來大自然的完美形態，寓意著可帶來可擴展、有恢復力和安全的解決方案，並具有高效率、快速和精確的特點。ALVARIA™。Reshaping Customer Experience™（重塑客戶體驗）。如需瞭解更多資訊，請造訪www.alvaria.com。

關於Abry Partners：

Abry是北美地區專注於行業投資的私募股權投資公司之一，擁有深厚的經驗積澱和傲人業績。自1989年成立以來，公司已完成逾820億美元的槓桿交易和其他私募股權或優先股配售。目前，公司透過其主動型基金管理著逾50億美元的資本。欲瞭解關於Abry的更多資訊，請造訪www.Abry.com。

關於Vector Capital

Vector Capital是一家全球領先的私募股權公司，專注於對成熟科技企業的轉型投資。Vector擁有超過30億美元的管理資金，並與管理團隊積極合作，制定和執行新的財務和業務策略，從而顯著提高企業的競爭地位，提升員工、客戶和所有利害關係人的價值。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.vectorcapital.com。

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