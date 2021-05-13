Aspect Software宣布与Noble Systems合并

马萨诸塞州韦斯特福德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，Aspect Software将和位于佐治亚州亚特兰大市的Noble Systems合并，组成名为Alvaria™（发音为：ahl-vahr-ee-uh）的新的跨国公司，将提供优化的客户体验及员工敬业度软件和云服务技术解决方案。

新合并的公司将由Aspect总裁兼首席执行官Patrick Dennis领导。

Aspect总裁兼首席执行官Patrick Dennis表示：“此次合并将把客户体验领域的两家领军企业结合在一起，形成一股推动创新和增长的主要力量。我们合并后的客户群包括全球首屈一指的金融机构、医疗保健、在线零售以及旅游和运输公司。我们非常高兴能够开启企业发展的下一个阶段征程。”

总部位于波士顿的私募股权公司Abry Partners（简称“Abry”）领导了此次合并，现在是合并后公司的主要所有者。Aspect的所有者Vector Capital将继续持有少数股权。合并交易的总价值超过10亿美元。

Abry合伙人Tomer Yosef-Or表示：“在Patrick及Vector团队的领导下，Aspect的转型给我们留下了深刻的印象。Noble Systems将是出色的合并合作伙伴，使Alvaria成为市场上更强大的竞争对手 。”

Vector Capital董事总经理Andy Fishman补充道：“我们祝贺并感谢Patrick和整个Aspect组织所做的出色工作。我们很高兴与Abry合作将Aspect和Noble Systems合并为新公司Alvaria，并期待着为新公司的下一阶段发展提供支持。”

Noble Systems创始人兼首席执行官Jim Noble将转任Abry和Alvaria的顾问。Yosef-Or先生继续道：“Jim对这一市场产生了持久的影响。他带领Noble走过了30年的创新和发展历程。此次合并是他令人交口称誉的事业成功的恰当体现。”

此次合并的消息受到了知名行业分析师的高度关注。Frost & Sullivan信息与通信技术行业总监Nancy Jamison认为，“Aspect + Noble是强强联合。两家公司的技术栈和市场占有率相结合，特别是在对外联系管理方面，将使Alvaria成为该领域极为强大的参与者。这对全世界的企业客户来说应该是个好消息。”

国际数据公司(IDC)客户关怀与CRM研究副总裁Mary Wardley认为，“Aspect与Noble的合并将成为呼叫中心市场的一剂强心剂，原因有几个：一是给市场带来惊喜，二是这两家公司和产品线带来的长期机会。大型企业客户尤其会看到随后创新带来的巨大好处。随着供应商争夺客户和市场份额，这可能会刺激更多的收购。”

Alvaria首席产品官兼首席营销官Michael Harris表示：“我们推出Alvaria的时间安排非常紧迫，首先是立即推出我们的新企业标识和网站www.alvaria.com，紧接着是合并后运营。Aspect Software和Noble Systems的客户可继续使用他们目前所倚重的现有产品和服务来提供任务关键型服务，不会受到干扰，然后无缝过渡到下一代Alvaria系统和服务。”

富瑞集团(Jefferies LLC)担任Aspect Software和Vector Capital的独家财务顾问，Paul Hastings LLP担任他们的法律顾问。TD Securities (USA) LLC担任Abry Partners的财务顾问，凯易律师事务所(Kirkland & Ellis LLP)担任其法律顾问。安睿顺德伦律师事务所(Eversheds Sutherland)担任Noble Systems的法律顾问。

关于Alvaria：

Alvaria由Aspect Software和Noble Systems合并而成，这两家公司都是客户体验(CX)和员工敬业度解决方案领域的技术领导者。Alvaria这一名称来源于拉丁语，意为“蜂巢”——这是几百万年来大自然的完美形态，寓意着可带来可扩展、有恢复力和安全的解决方案，并具有高效、快速和精确的特点。ALVARIA™。Reshaping Customer Experience™（重塑客户体验）。如需了解更多信息，请访问www.alvaria.com。

关于Abry Partners：

Abry是北美地区专注于行业投资的私募股权投资公司之一，拥有深厚的经验积淀和傲人业绩。自1989年成立以来，公司已完成逾820亿美元的杠杆交易和其他私募股权或优先股配售。目前，公司通过其主动型基金管理着逾50亿美元的资本。欲了解关于Abry的更多信息，请访问www.Abry.com。

关于Vector Capital

Vector Capital是一家全球领先的私募股权公司，专注于对成熟科技企业的转型投资。Vector拥有超过30亿美元的管理资金，并与管理团队积极合作，制定和执行新的财务和业务战略，从而显著提高企业的竞争地位，提升员工、客户和所有利益相关者的价值。如需了解更多信息，请访问http://www.vectorcapital.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。